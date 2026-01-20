Torneo de Copa: Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés conocen sus rivales

Liga Deportiva Alajuelense es el actual bicampeón del Torneo de Copa.

A través de un sorteo, la suerte deparó emparejamientos emocionantes para los cuartos de final del Torneo de Copa, que se disputarán en febrero, con partidos de ida y vuelta.

Liberia, Sporting, Puntarenas FC y Carmelita avanzaron a esta instancia; donde empiezan a jugar los equipos que tuvieron competencia internacional en el semestre anterior. Es decir, Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.

Alajuelense se presenta como el bicampeón del Torneo de Copa y en esta ocasión buscará el pase a la semifinal en un llamativo duelo de ida y vuelta contra Liberia.

El vencedor de este pulso tendrá que enfrentarse al ganador del duelo entre Saprissa y Carmelita para conocer al primer finalista.

Mientras que en la otra llave, Herediano y Puntarenas FC se topan en cuartos de final; al igual que Sporting y Cartaginés. Quienes se impongan en esos duelos, jugarán por el otro pase a la final.

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo de Copa

4 de febrero

Saprissa vs. Carmelita

Sporting vs. Cartaginés

Alajuelense vs. Liberia

Herediano vs. Puntarenas FC

11 de febrero

Carmelita vs. Saprissa

Cartaginés vs. Sporting

Liberia vs. Alajuelense

Puntarenas FC vs. Herediano

Así quedaron las llaves del Torneo de Copa. (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

Las semifinales del Torneo de Copa se disputarán el 25 y el 29 de marzo; mientras que la gran final será a partido único en abril, en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, en Liberia.

