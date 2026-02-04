Torneo de Copa: Este gol de Joaquín Alonso Hernández tiene contra las cuerdas a Alajuelense (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liberia tomó ventaja ante Liga Deportiva Alajuelense en los cuartos de final del Torneo de Copa.

El Municipal Liberia se marchó del Estadio Alejandro Morera Soto con una ventaja de 0-1 ante Liga Deportiva Alajuelense, en la lucha por el pase a las semifinales del Torneo de Copa.

Joaquín Alonso Hernández fue el encargado de marcar el único gol del partido. ¿Lo vio? Aunque él le puso su firma a la anotación, Abner Hudson tuvo que ver mucho en esa jugada.

⏰ 64’ Gol de Alonso Hernández y Liberia golpea a Alajuelense. pic.twitter.com/fwiDxDrxU3 — FUTV (@FUTVCR) February 4, 2026

El partido de vuelta de esta serie se disputará el martes 10 de febrero, a las 6 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.

Ahí se sabrá cuál de los dos equipos avanza a la semifinal del Torneo de Copa y en esa instancia peleará por el pase a la final contra el vencedor de la serie entre Saprissa y Carmelita.

