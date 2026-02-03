Alajuelense vs. Liberia: Todo lo que debe saber de este partido en el Torneo de Copa

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia protagonizan este martes 3 de febrero el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa. El juego empezará a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Por qué la serie entre la Liga y los pamperos abre en la Catedral? La respuesta es que todas las llaves y las localías se rifaron hace unos días.

A partir de los cuartos de final entran en acción los equipos que representaron al fútbol tico en la Copa Centroamericana de Concacaf (Alajuelense, Cartaginés, Saprissa y Herediano).

Es decir, la Liga se estrena hasta esta noche en el Torneo de Copa 2025-2026 y llega como el actual bicampeón de esta competición que es de carácter oficial.

Mientras que Liberia empezó su andar en el Torneo de Copa desde los dieciseisavos de final, donde se impuso ante Cóbano con un global de 8-4, después de dos victorias (2-1 y 6-3).

Ya en octavos de final, un gol marcó la diferencia. El equipo de José Saturnino Cardozo primero igualó 0-0 contra Jicaral Sercoba y en el segundo partido se dejó el triunfo por 1-0, avanzando a los cuartos de final.

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia tienen una estrategia clara para el pulso que sostendrán en los cuartos de final del Torneo de Copa. (Prensa Alajuelense y Prensa Liberia/Prensa Alajuelense y Prensa Liberia)

En el Torneo de Copa, los clubes aprovechan para darle oportunidad a jóvenes y a futbolistas que no han tenido tanta participación en el campeonato nacional.

Uno de los requisitos es que en cada partido del Torneo de Copa, los equipos deben contabilizar 360 minutos con jugadores Sub-21.

Además, un partido del Torneo de Copa no podrá comenzar o continuar si cualquiera de los equipos tiene en la alineación titular, o durante el partido, menos de seis jugadores inscritos en el primer equipo.

¿Dónde puedo ver el partido entre Alajuelense y Liberia en el Torneo de Copa? Copiado!

El partido entre Alajuelense y Liberia se transmitirá a través de la señal de FUTV.

Además, tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

El precio de las entradas para el partido Alajuelense vs. Liberia Copiado!

Este es el precio de las entradas para el partido de ida entre Alajuelense y Liberia en los cuartos de final del Torneo de Copa. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Liberia en el Torneo de Copa Copiado!

Róger Vindas al centro, asistido por Leslie Macré y Benjamín Espinoza. Cuarto árbitro: Jesús Montero.

¿Cuándo es el partido de vuelta en esta serie? Copiado!

El juego de vuelta en cuartos de final del Torneo de Copa entre Liberia y Alajuelense se disputará el martes 11 de febrero, a las 6 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano.

Esta es la programación de los dos partidos entre Alajuelense y Liberia en el Torneo de Copa. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

¿Y qué sigue después en el Torneo de Copa? Copiado!

Según las llaves del Torneo de Copa, el ganador de la serie entre Alajuelense y Liberia se enfrentará en semifinales al vencedor del pulso de ida y vuelta entre Saprissa y Carmelita. Ese boleto a la final se disputará en dos juegos, que serán el 25 y 29 de marzo.

La final del Torneo de Copa será a partido único, en abril, en el Estadio Edgardo Baltodano.

Vea el cuadro completo de juegos en el Torneo de Copa Copiado!

Así quedaron las llaves del Torneo de Copa. (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

