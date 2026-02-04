Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez y José Saturnino Cardozo revelan sus secretos

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia disputan esta noche el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa

Por Fanny Tayver Marín
José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez sostendrán un pulso desde el banquillo en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez sostendrán un pulso desde el banquillo en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia. (Prensa Liberia y Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLiberiaTorneo de Copa
Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

