Óscar ‘Macho’ Ramírez y José Saturnino Cardozo revelan sus secretos

José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez sostendrán un pulso desde el banquillo en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia.

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia se enfrentan esta noche en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa.

Eso llevó a Óscar “Macho” Ramírez y a José Saturnino Cardozo a tomar decisiones para este encuentro, pactado a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Para este pulso, ellos tenían que definir lo que querían, pues podían optar por presentar una formación alterna, una mezcla, o apuntar a jóvenes combinados con hombres que no han tenido tanta participación.

Todo se esclarecería con las alineaciones y si empezamos con el cuadro local, el actual bicampeón del Torneo de Copa salta a la cancha con Bayron Mora, Isaac Badilla, Santiago van der Putten, Jenzel Aguilar, Elián Quesada, Deylan Aguilar, Joel Campbell, Malcon Pilone, Anthony Hernández, Kenneth Bonilla y José Alvarado.

Además, Alajuelense tiene en la suplencia a Washington Ortega, Giankarlo Romulus, Deylan Paz, Gabriel Chan, Santiago Rosales, Marcus Brown, Kenneth Vargas y Ángel Zaldívar.

Por su parte, Liberia afronta este encuentro con un once estelar conformado por Antonny Monreal, Christian Reyes, Yeison Molina, Joaquín Huertas, Abner Hudson, Fabricio Zúñiga, Jared Ríos, Sebastián Padilla, Randy Ramírez, Joyfer Chal y Alonso Hernández.

Mientras que José Saturnino Cardozo dejó en la banca a Joel Castrillo, Waylon Francis, Shawn Johnson, Mauricio Villalobos, Nery Reyes, Ali Villarreal, John Paul Ruiz, Lorenzo Orellano, Erick Torres y Francisco Rodríguez.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.