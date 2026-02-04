Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘La verdad no era para perder’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez cree que Liga Deportiva Alajuelense merecía algo más en el juego ante Liberia.

Óscar “Macho” Ramírez habló en FUTV luego de que Liga Deportiva Alajuelense se estrenó con derrota por 0-1, en los cuartos de final del Torneo de Copa.

“Era lo que teníamos, no hemos podido trabajar la parte física bien con los que vienen jugando. Yo había anunciado que íbamos con chiquillos”, expresó Óscar Ramírez.

Sin embargo, cree que esos jugadores de liga menor también tienen que aprovechar esta vitrina.

“Son muchachos que van en crecimiento, la verdad no era para perder. Al final tuvimos algún chance, pero esto es parte de... Teníamos que sacrificar para el campeonato”, aseguró Óscar Ramírez, en vista de que esta vez le dio descanso a muchos de los futbolistas habituales.

Mientras que a otros les dio un poco de ritmo, como a Anthony Hernández, mientras que reapareció en cancha Kenneth Vargas, luego de una lesión.

El próximo martes será el partido de vuelta de esta serie, a las 6 p. m., en la casa de Liberia.

Antes de eso, la Liga recibirá a Herediano el sábado, en el Torneo de Clausura 2026.

“Siempre es una opción ganarlo”, aseguró en relación al Torneo de Copa, en el que Alajuelense es bicampeón.

“Pero si hay algo que sacrificar es este torneo. Si nos ponen a escoger vamos por el campeonato nacional y la Concacaf, nosotros vamos a arriesgar este torneo”, afirmó el “Macho”.

