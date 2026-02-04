José Saturnino Cardozo sonríe de oreja a oreja al ver a su equipo ganarle a un grande

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Saturnino Cardozo ahora vuelve a pensar en el campeonato nacional, luego de ganar el primer round contra Alajuelense en el Torneo de Copa.

La manera en la que el Municipal Liberia supo crecer en el partido ante Liga Deportiva Alajuelense tiene más que contento al técnico paraguayo José Saturnino Cardozo.

Con un gol de Joaquín Alonso Hernández, Liberia tomó ventaja (0-1) en la serie de cuartos de final del Torneo de Copa.

“La verdad es que muy contento por los muchachos, los jóvenes. Estamos proyectando el talento, estamos formando jugadores, siempre hablamos de que el talento debe predominar.

”Un bonito partido, últimamente nos hemos encontrado buenos partidos entre estos dos equipos. En el primer tiempo fuimos imprecisos, pero luego mejoramos”, reseñó José Saturnino Cardozo en zona flash con FUTV, una vez que concluyó el partido en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El estratega paraguayo manifestó que Sebastián Padilla es un jugador que ha crecido muchísimo, al igual que otros muchachos.

“Tenemos jugadores importantes. Sacamos una ventaja que es ventaja y veremos qué pasa. Hay que darle posibilidad a los jóvenes, a partir de ahí armaremos. El viernes vamos contra Puntarenas, luego veremos”, citó el estratega de Liberia.

Esta serie entre los pamperos y los rojinegros terminará de resolverse el martes 10 de febrero, en el Estadio Edgardo Baltodano.

