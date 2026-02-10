Surge noticia de última hora con el partido Liberia vs. Alajuelense en Torneo de Copa

El partido del Torneo de Copa entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense tuvo un cambio de hora.

Aunque el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense estaba programado para las 6 p. m., surgió una noticia de última hora.

Ese encuentro siempre se disputará este martes 10 de febrero, pero el pitazo de Benjamín Pineda será una hora después del plan original.

¿Qué pasó? La Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) informó que el cambio de horario se decidió debido a un congestionamiento vial que está afectando las rutas de acceso al Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Eso retrasa la llegada del cuerpo arbitral, personeros de la televisora que transmitirán el partido y del comisario de Unafut.

“Con el objetivo de apoyar la logística, se dará tiempo para el calentamiento de los equipos, así como árbitros y dar el correcto inicio del juego”, anunció la oficina de comunicación de la Unafut.

Recuerde que la semana pasada, Liberia tomó ventaja de 1-0 en esta serie. Y en caso de que haya empate una vez que concluyan los 90 minutos más reposición, se procedería con los lanzamientos de penal.

