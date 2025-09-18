Liberia ficha a futbolista que vivió un sueño y una pesadilla escalofriante en Alajuelense

El Municipal Liberia luce una camiseta que rinde homenaje el campeonato nacional obtenido por el club en el 2009.

Cuando salió de Liga Deportiva Alajuelense sabía que tenía que empezar de nuevo y que no sería fácil. También se prometió que retornaría la Primera División, algo que cumple en este momento al estampar su firma con el Municipal Liberia.

En un día de muchos movimientos porque el periodo de inscripciones en el fútbol nacional cerrará este 18 de setiembre a la medianoche, el equipo de la Ciudad Blanca anunció el regreso de Kevin Cabezas.

Hace un año empezó un calvario para el mediocampista que no se cambiaba por nadie cuando se convirtió en jugador de Alajuelense.

Pero la noche del 4 de setiembre de 2024 sufrió una lesión dolorosa y escalofriante, al romperse la tibia y el peroné de la pierna derecha, cuando la Liga jugaba contra Escorpiones de Belén, en el Torneo de Copa, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Fue un completo calvario para Kevin Cabezas, una pesadilla total. Él mismo contó a La Nación en marzo pasado que se dañó un nervio, y que eso le provocaba un dolor tan intenso que ni siquiera la morfina y el fentanilo lo apaciguaban.

La Liga lo recuperó, pero no estaba en los planes de Alexandre Guimaraes, así que volvió al fútbol con Sarchí, en la Liga de Ascenso.

Jugó dos partidos en los que ingresó de cambio, y en el tercero fue titular, pero surgió un nuevo susto.

Una recaída, el mismo dolor y la angustia de creer que otra vez pasaría por lo mismo. Ahí comprendió que aún no era el momento de volver y estuvo dos meses en reposo.

Kevin Cabezas firmó por un año con el Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Recuperado de nuevo, pensaba que al menos hasta diciembre seguiría con Sarchí, en la Segunda División, pero el fútbol lo sorprendió.

Esta vez no con una tristeza, ni con un dolor insoportable, sino con la alegría de saber que regresa a la Primera División, porque el Municipal Liberia le abrió las puertas de nuevo.

El conjunto pampero colgó un arte con una fotografía del futbolista portando la casaca amarilla y con esta leyenda: “Kevin Cabezas... ¡De regreso a casa!”.

Además, el club informó a través de su oficina de prensa que el jugador llega procedente de Sarchí, de la Liga de Ascenso y que firmó por un año.

Kevin Cabezas recibió grandes muestras de apoyo de jugadores de Alajuelense cuando sufrió la terrible lesión. (Instagram)

“Cabezas es muy querido en nuestra institución, ya que formó parte del equipo aurinegro que ascendió en mayo del 2023. En su primera etapa con Municipal Liberia en Liga Promerica sumó 23 partidos y cinco goles”, detalló la nueva casa del mediocampista.

Horas antes, Liberia también oficializó la llegada de Shawn Johnson y Francisco Rodríguez, dos de los cinco futbolistas que salieron de Herediano en ese remezón que tuvo el bicampeón nacional.

