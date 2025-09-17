Fútbol

Remezón: Herediano hace una limpia y anuncia la salida de cinco jugadores

Herediano anuncia sorpresivamente la salida de cinco jugadores luego de un mal inicio de temporada

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde y Juan Diego Villarreal
Cartago vs Heredia
Herediano no ha tenido un buen arranque de torneo. (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoPrimera División
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.