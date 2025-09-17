Remezón: Herediano hace una limpia y anuncia la salida de cinco jugadores

Herediano no ha tenido un buen arranque de torneo.

El Club Sport Herediano anunció, por medio de un comunicado de prensa, la salida de cinco futbolistas de su plantel que disputa el presente campeonato.

Los rojimarillos no contarán más con los servicios de Shawn Johnson, Randy Vega, José Andrés Chiroldes, Bairon Murcia y Francisco Rodríguez.

Según el comunicado, esto forma parte de la reestructuración florense para intentar mejorar un flojo rendimiento en la presente temporada.

“Agradecemos el profesionalismo, la entrega y el compromiso que cada uno de ellos mostró al defender nuestra camiseta. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos y personales”, se lee en la nota oficial.

En cuando a los jugadores, los cinco ya tienen el futuro definido porque Shawn Johnson y Francisco Rodríguez pasarán al Municipal Liberia.

Rodríguez firmó por un año y como jugador libre, mientras que Johnson fue prestado por un año.

Por otra parte, Randy Vega llegaría prestado al Inter San Carlos de la Liga de Ascenso.

El atacante Bairon Murcia formará parte, en forma de cesión, de Guadalupe.

Por otra parte, José Chiroldes maneja una oportunidad de ir prestado al Cartaginés, la cual estaría tomando.

De esta forma, los florenses se están desprendiendo de tres ofensivos: Vega, Rodríguez y Murcia, también un mediocampista (Chiroldes) y un defensor (Johnson).

El mercado de piernas de Costa Rica finaliza este jueves 18 de setiembre, por lo que estos futbolistas se colocan en el cierre para conseguir una opción de continuar su carrera deportiva.