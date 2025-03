Jugador que salió de Alajuelense ya debutó y empieza a relanzar su carrera

Kevin Cabezas llegó al 100% de su recuperación con Liga Deportiva Alajuelense después de una grave lesión y estaba listo para volver a empezar, lejos del club rojinegro. Aquella dolorosa fractura de tibia y peroné que sufrió en setiembre quedó totalmente en el olvido.

Su regreso oficial a las canchas se transformó en un tremendo alivio, también una recompensa. Verse de nuevo dentro de un partido, compitiendo, era la primera de muchas nuevas metas por cumplir para el futbolista de 25 años.

Kevin Cabezas entró en convocatoria para el partido en el que Sarchí FC empató 1-1 contra San Carlos FC, en el Estadio Eliécer Pérez Conejo. El exfutbolista de la Liga fue suplente, pero le llegó el momento de ingresar al terreno de juego.

Fue un instante mágico para él y su familia, también para muchos de sus amigos del fútbol que le demostraron en las malas que estaban ahí, ayudándolo y dándole una voz de aliento ante la adversidad.

El lente del fotógrafo Kenneth Salas (Kenneth Studios) captó el regreso al fútbol de Kevin Cabezas y compartió estas postales con los lectores de La Nación:

Kevin Cabezas le agradece a Dios poder cumplir su propósito de volver a jugar fútbol. (Kenneth Studios/Fotografía)

Kevin Cabezas tiene 25 años y muchas metas por cumplir en el fútbol. (Kenneth Studios/Fotografía)

Kevin Cabezas se reencuentra con el fútbol con Sarchí y uno de sus propósitos es regresar a Primera División pronto. (Kenneth Studios/Fotografía)

Kevin Cabezas disputó el balón en las alturas, sin problema alguno. (Kenneth Studios/Fotografía)

Kevin Cabezas terminó de comprender dentro de la cancha que la seria lesión quedó atrás. (Kenneth Studios/Fotografía)

Kevin Cabezas tuvo su regreso al fútbol después de la fractura de tibia y peroné que sufrió en setiembre pasado. (Kenneth Studios/Fotografía)

“6 meses y 16 días después gracias a Dios vuelvo a pisar un terreno de juego, muy feliz por volver a jugar este deporte. Ha sido un proceso muy difícil, pero como dijo un gran amigo mío: ‘A veces solo hay que dar un paso atrás para agarrar impulso’. Y este es solo el inicio de una gran vuelta que hay por delante”, escribió Kevin Cabezas en su cuenta de Instagram.

Para el mediocampista fue un primer gran paso, porque tiene la convicción de que pronto volverá a jugar en la máxima categoría.

“Y retomar, que esto apenas empieza y esta carrera no está acabada, como dicen muchos por ahí, es solo el inicio”, subrayó Kevin Cabezas, quien tenía contrato con Alajuelense hasta mediados de 2025, pero los últimos meses los jugará a préstamo en la Liga de Ascenso con Sarchí FC.

Hoy se siente contento y enfocado en el presente; lo que más quiere es tratar de ponerse a tono para competir.

“En cuanto a mi paso por la Liga, siempre lo quise, lo logré, no fue de la forma que yo quería que se diera, hubo muchos factores que hicieron que no me fuera tan bien y es normal, son cosas que pueden pasar, como cualquier persona en su trabajo, o uno como futbolista”, mencionó Kevin Cabezas.

Según él, eso es parte del oficio, aunque quedó con la percepción de que le hubiese encantado hacerlo distinto, para quedarse mucho tiempo, muchos años en Alajuelense.

“Pero así es esto, también me siento feliz por vivir la experiencia de haber sido parte de un equipo en el que siempre quise estar. Y muy contento, porque salgo por la puerta grande, por decirlo así, en el sentido de que traté de dar lo mejor cuando me tocó jugar y contento de haber cumplido ese sueño”, citó Kevin Cabezas.

