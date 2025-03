Alajuelense anuncia salida de un jugador

Liga Deportiva Alajuelense se despidió de manera oficial del mediocampista Kevin Cabezas. La noticia no toma a nadie por sorpresa, porque era algo que ya inclusive el propio Javier Santamaría había adelantado públicamente.

Después de la terrible lesión que sufrió en el Torneo de Copa, el jugador hizo todo su proceso de recuperación con los rojinegros. Cuando llegó la hora de tomar decisiones drásticas tras fallar en la obtención del campeonato nacional en diciembre pasado, Alajuelense se reestructuró.

Entre las decisiones tomadas en el último mercado, a él le comunicaron que no continuaría, porque también se logró la llegada a préstamo de Alejandro Bran.

LEA MÁS: El desgarrador relato de Kevin Cabezas: ‘Me ponían morfina y fentanilo y el dolor insoportable seguía’

En la Liga analizaron que Kevin Cabezas era una baja que tenían que intentar suplir, porque no iba a estar listo desde el inicio de este semestre en el que Alajuelense no tiene margen de error.

Con la decisión tomada, al volante lo desinscribieron ante la Unafut antes de que cerrara la ventana y militará en la Liga de Ascenso con Sarchí.

Formar parte de Alajuelense fue un verdadero sueño para él. Sin embargo, las cosas no resultaron fáciles, porque con Andrés Carevic prácticamente no jugaba y cuando llegó Alexandre Guimaraes, él lo rescató.

“Lo he dicho muchas veces y lo repito, siempre lo soñé, siempre desde niño quise jugar, desde que mi papá me traía al estadio, desde que entraba sentía una sensación y la piel se me ponía de gallina. Yo me decía: ‘Qué chiva poder jugar algún día aquí’. Y aquí estoy”, expresó Kevin Cabezas la primera vez que sudó la camisa rojinegra en el Estadio Alejandro Morera Soto.

LEA MÁS: Kevin Cabezas fue el primer jugador rescatado por Alexandre Guimaraes en Alajuelense

El futbolista contó que en algún momento creyó que no iba a jugar fútbol profesional, nunca le pasó por la mente, pero un día tomó una decisión. Se empezó a dar todo muy rápido.

“En el 2019 debuté en Segunda División y rapidito estaba en Liberia, luego estaba en Primera División con un ascenso y en seis meses paso a la Liga. Ha sido rápido, pero si uno quiere mejorar y hacer las cosas de buena manera en el club que usted ama, tiene que hacerlo pronto”, recordó en ese momento.

Kevin Cabezas cuenta cómo fue jugar su primer partido como titular con Alajuelense

Una de las más gratas sorpresas para él fue ver que un técnico con el cartel de Alexandre Guimaraes creyera en lo que podía dar de buenas a primeras. Pero para el segundo semestre del año pasado las cosas cambiaron.

Ya no tenía tanta participación, porque llegó el colombiano Larry Angulo. Y en el partido del Torneo de Copa contra Escorpiones de Belén, a inicios de setiembre, Kevin Cabezas sufrió una ingrata y dolorosa fractura de tibia y peroné, que al fin quedó en el pasado, porque está recuperado al 100%.

Su contrato con los rojinegros expiraba a mediados de este 2025. Sin embargo, ya no forma parte de la Liga.

“Kevin Cabezas dejó de formar parte de Liga Deportiva Alajuelense. Gracias por tu dedicación y esfuerzo. ¡Éxitos en esta nueva etapa”, comunicó el club en sus redes sociales.

Kevin Cabezas dejó de formar parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.