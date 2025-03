Kevin Cabezas habla tras su salida de Alajuelense y el fin de una pesadilla

Formar parte de Liga Deportiva Alajuelense era algo que Kevin Cabezas percibía por momentos como un sueño inalcanzable. Aquel niño que fue retratado una vez con el uniforme del equipo de sus amores ni siquiera tenía en mente que la vida se encargaría de darle la oportunidad de jugar al fútbol.

Su etapa por Alajuelense no la cambiaría por nada, un periodo en el que también atravesó una pesadilla que ya se acabó, pero que empezó la noche del 4 de setiembre de 2024, cuando sufrió una lesión terrible, impactante, dolorosa y que hasta provocó que el juvenil Keyshawn Hurtado saliera llorando, luego de ver lo que pasó en esa acción de choque que tuvo con Cabezas.

La Liga se estrenaba en el Torneo de Copa, en los cuartos de final, contra Escorpiones de Belén. El impacto fue de esos que no deben darse y que cada vez que los aficionados veían la repetición, se escuchaban lamentos.

No se necesitaba un parte médico para saber lo que pasó y los gritos de Kevin Cabezas causaron consternación entre quienes estaban más cerca. El futbolista se fracturó la tibia y el peroné.

“Cuando siento la fractura, es muy dolorosa y me dejo caer. Cuando voy hacia el suelo, me recuesto hacia el lado derecho y veo a toda la gente en la grada. Eran caras de angustia, llevándose las manos a la cabeza, y eso fue más impactante para mí.

”Porque en cuestión de segundos pensé lo peor, pensé que el hueso se me había salido, o algo así. Al ver la repetición, creo que cualquiera se sorprendería, porque fue impactante”, había dicho Kevin Cabezas a La Nación, en octubre pasado, cinco semanas después de que lo operaron.

Con la fractura, el mediocampista de 25 años se dañó un nervio y eso ha sido un calvario, porque le ponían morfina y fentanilo y el dolor seguía.

Hoy, se siente como nuevo y con la ilusión de volver a empezar, aunque sea lejos de Alajuelense, porque su contrato con los rojinegros expira a mitad de año, pero tras recibir el alta médica y competitiva, completará lo que resta del semestre con Sarchí, en la Liga de Ascenso.

“Ha sido un proceso relativamente corto que se me ha hecho larguísimo y la verdad que la recuperación ha sido muy buena, ha tomado su tiempo, su adaptación, porque tuve un problema de nervio. Mi nervio está dañado, pero eso no me impide jugar, simplemente que atrasó todo un poquito, si no ya estaría jugando”, relató Kevin Cabezas en charla con La Nación.

Kevin Cabezas es aficionado a Alajuelense desde que era niño. (Prensa Alajuelense)

Contó que en las últimas semanas de su recuperación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), notó que la evolución iba más rápida.

“Ahorita estoy con Sarchí, preparándome para la competición, agarrar un poquito de ritmo y estoy feliz porque prácticamente ya entreno con normalidad, que es lo más bonito de todo”, dijo con optimismo.

Pero a la vez le resulta imposible olvidar lo ocurrido. Kevin Cabezas se pone a pensar en lo que pasó en ese momento y se asombra, porque fue difícil, duro y feo, aunque también es creyente de que al final todo pasa por algo y que tiene sus pros y sus contras.

“Me siento contento, estoy enfocado en el presente y tratar de ponerme a tono para competir. En cuanto a mi paso por la Liga, siempre lo quise, lo logré, no fue de la forma que yo quería que se diera, hubo muchos factores que hicieron que no me fuera tan bien y es normal, son cosas que pueden pasar, como cualquier persona en su trabajo, o uno como futbolista”, meditó.

Según él, eso es parte del oficio, aunque quedó con la percepción de que le hubiese encantado hacerlo de una forma mucho mejor, para quedarse mucho tiempo, muchos años en Alajuelense.

“Pero así es esto, también me siento feliz por vivir la experiencia de haber sido parte de un equipo en el que siempre quise estar. Y muy contento, porque salgo por la puerta grande, por decirlo así, en el sentido de que traté de dar lo mejor cuando me tocó jugar y contento de haber cumplido ese sueño”, apuntó.

De cierta forma lo sorprendió que la Liga hiciera la publicación de un arte dándole las gracias, porque en realidad su contrato con Alajuelense se acaba en junio, aunque se encuentre cedido a préstamo con Sarchí, pero tampoco es algo que cuestione.

En realidad, esa publicación en redes sociales más bien le generó una sorpresa agradable, porque personas cercanas a él le contaron que la reacción de muchos aficionados liguistas fue que merecía una oportunidad más en el club.

“Todo mundo coincide en ese sentido, según me han contado, pero así son las cosas. A veces hay que hacer paz mental con lo que pasa y no es lo que uno quiere, pero es parte de... Me hubiese gustado quedarme un tiempo, pero son decisiones que se toman más con la cabeza que con el corazón, pensando también en el futuro y en lo que viene”, aseguró.

Kevin Cabezas: ‘Se me dijo que no se contaba conmigo’

Admite que al analizar las cosas, esta decisión se dio por mutuo acuerdo. Contó que simplemente nunca vio un intento de pensar más allá de mediados de 2025, cuando expiraba su contrato.

También pensaba en su situación y lo que se avecinaba, por el tiempo de recuperación que fue menos de lo que muchos temían, pero que no coincidía con estar listo para el inicio del campeonato.

“Fue todo un tema de tratar de recuperarme de la mejor manera posible. En la pretemporada, antes de la lesión se me dijo que no se contaba conmigo, porque había mucha competencia, y entonces iba a tener pocos minutos. Jugué ese partido y se dio la lesión”, reseñó.

La prioridad pasó a ser su recuperación y la Liga lo ayudó en todo para salir de esa pesadilla. Él tuvo paciencia y disciplina para lograrlo, también constancia.

“Con una lesión así toma tiempo el volver a la competición, la readaptación y me siento tranquilo. Me hubiese gustado que las cosas fuesen de otra manera, pero es lo que es”, exteriorizó.

Kevin Cabezas y Diego Campos fueron presentados como refuerzos de Liga Deportiva Alajuelense el 5 de enero de 2024. (Alonso_Tenorio)

Ya tiene una semana de formar parte de Sarchí. Y confiesa que estos días los ha disfrutado mucho, por el hecho de volver a entrenar.

“Eso es algo que extrañaba bastante, todo futbolista quiere jugar y ahora a prepararme para intentar jugar y hacerlo bien, también para regresar pronto a Primera División”, mencionó Kevin Cabezas y la entrevista se acabó, porque Paulo, su bebé que va a cumplir siete meses se despertó, y él tenía que prepararle el biberón.

Durante su paso por Alajuelense, tuvo altos y bajos, más allá de la lesión. Con Andrés Carevic no jugaba y Alexandre Guimaraes lo sacó del olvido. En ese momento, también tuvo un encontronazo con Jafet Soto, en un partido entre Herediano y Alajuelense.

El volante luego le ofreció una disculpa pública al florense por lo ocurrido, porque verse en esas polémicas no es su estilo. Después, en la Liga le llegó competencia y no iba a jugar. Y se dio la lesión.

Kevin Cabezas deberá buscar equipo para después de su préstamo con Sarchí. Quizás él sea uno de los futbolistas que Jafet Soto tiene en la mira, aunque el hombre que salió de Alajuelense afirma que no se trata de él. Habrá que esperar... De momento, él quiere volver a jugar y hacerlo bien.

