Mundialista tico del histórico Egipto 2009 se ilusiona con defender la camisa de Guatemala a sus 35 años

Minor Álvarez renovó su ilusión por jugar al fútbol. El futbolista del Cobán Imperial de Guatemala se sometió a un proceso de análisis en Guatemala para obtener un aval de la FIFA y poder jugar con la selección de ese país. Su solicitud fue aprobada, por lo que ya pasa a ser opción para el entrenador mexicano Luis Fernando Tena.

El exarquero del Saprissa, Herediano y Cartaginés, entre otros clubes, no escondió su satisfacción porque, a las puertas de los 35 años, tiene la oportunidad de vestir una camisa de selección, ya que considera que en Costa Rica no recibió las oportunidades deseadas.

“Sí me llama la atención la oportunidad, porque ya tengo más tiempo jugando en Guatemala que lo que jugué en Costa Rica. Sé que en Costa Rica, para que me llamen, tengo que estar allá, y para regresar sería a un grande, ganando bien o por lo menos lo que yo gano acá. Entonces eso no sé qué tan factible sea. Afronto una bonita oportunidad para aportar y agradecer lo que Guatemala nos ha dado a mí y a mi familia”, resumió.

Álvarez no ha podido hablar con Tena, actual seleccionador chapín, pero sí contó que el proceso se dio por interés de la federación. Ante esto, su equipo decidió hacer el trámite.

Minor Álvarez volvió en el 2021 al fútbol de Guatemala, donde milita en el Cobán Imperial. Fotografía: Cobán Imperial

“Tengo entendido que hay un interés desde el cuerpo técnico de la selección; la federación pidió a Cobán hacer el trámite y el club, pues, obviamente lo hizo porque tener un jugador en selección es muy bueno, todo lo sabemos”, reflexionó.

La mirada de Minor se ilumina al imaginarse peleando las eliminatorias con la camisa celeste y blanco.

Álvarez aceptó que, cuando fue consultado sobre el proceso, pensó mucho sobre la decisión que tomaría, pero también tuvo un baño de realidad y comprendió que esta posibilidad no se podía rechazar.

“Cuando yo decidí venirme para Guatemala después de jugar una final con Herediano, después de jugar con Costa Rica contra Panamá y no ser llamado más, entendí el mensaje. Yo estaba en buen nivel, yo sé que estaba Navas, pero yo me sentí comprendido de que, por más que lo intentara, no me iban a llamar. Fue ahí cuando tomé la decisión de venir a Guatemala y decir adiós a la selección, pero se abrió esta puerta”, analizó Minor.

Álvarez llegó en 2021 al Cobán Imperial, después de haber militado en Pérez Zeledón. El futbolista ha estado durante ocho temporadas en Guatemala, en dos etapas diferentes de su carrera deportiva.

“Si en algún momento se da la oportunidad de jugar contra Costa Rica, pues, obviamente mi prioridad es Guatemala, aunque sería un lindo reto para mí porque es enfrentar la tierra donde nació mi corazón contra el país que ahora tiene mi corazón”, explicó.

Guatemala y Costa Rica se verán las caras el próximo 9 de setiembre a las 8 p. m. en un cotejo correspondiente a la Liga de Naciones. Para este partido, el cuadro guatemalteco ya presentó su nómina, sin Minor Álvarez, pero él visualiza un llamado en un corto o mediano plazo.

El exmundialista de Costa Rica Juvenil de Egipto 2009, en el mundial en el que la Sele finalizó en cuarto lugar, volvió a sonreír en el fútbol. Tiene la ilusión de un niño al imaginarse con la camisa de la selección de Guatemala.