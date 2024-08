Warren Madrigal vive una sacudida emocional al sentirse legionario

Warren Madrigal vivió una semana como legionario. El exdelantero del Saprissa fue cedido al Valencia de España, equipo que lo envió a su filial: el Valencia Mestalla. Después de su primera anotación y su primer juego, el tico brindó declaraciones a los medios oficiales del club.

Warren, como cuando un niño cambia de escuela, fue claro en que vive la llegada al plantel ché con ansiedad.

Esta es la primera experiencia del seleccionado nacional fuera de Costa Rica, luego de pasar por el Saprissa y el Sporting de la Primera División nacional.

Al ser consultado sobre su familia, su paso a Europa y la separación de sus seres queridos, el futbolista mostró su lado más sensible.

Warren Madrigal cumple su segunda semana con el Valencia Mestalla. Fotografía: Valencia

“Los primeros días fueron un poco extraños. Es un nuevo país y una nueva vida para mí, pero los compañeros me arroparon de la mejor manera y ya me voy sintiendo mucho mejor”, afirmó.

Madrigal aseguró que la primera diana marcada en un amistoso contra el Real Zaragoza lo llena de confianza, sobre todo porque está viviendo un proceso de adaptación acelerado.

🗣 Warren Madrigal: “Voy a esforzarme siempre día a día, con humildad y dando lo mejor de mí”



🎙 Declaraciones del nuevo delantero del #VCFMestalla tras su debut goleador con el equipo — Academia VCF #ADNVCF 🦇 (@Academia_VCF) August 21, 2024

“Es muy importante el gol. Mi trabajo es marcar. La verdad, me he sentido súper bien, los compañeros me han apoyado y me siento ya como uno más”, evaluó.

Warren asegura que siempre priorizó la posibilidad del Valencia para su futuro, sobre todo por lo que significa el club en España y a nivel europeo.

“Fue una ilusión muy linda cuando me dijeron si quería venir aquí. Estaba encantado y al final se dio. Voy a seguir esforzándome día a día, siempre con humildad y dando lo mejor de mí para ir sumando cada día”, detalló.

Madrigal acotó que llega con el ritmo que le dio la pretemporada del Saprissa, pero aún tiene semana y media para conseguir entrar en la dinámica que quiere Miguel Angulo, entrenador del Valencia Mestalla.

El romperredes dio a conocer que presenció el duelo del fin de semana en el que el Valencia chocó contra el Barcelona. Warren, con ojos iluminados, resaltó que el ambiente fue espectacular y que ansía la oportunidad de poder jugar en Mestalla.