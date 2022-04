Keylor Navas ensancha su leyenda con Cristiano y Messi como cómplices

Keylor Navas acaba de añadir otro título de campeón a una vitrina cargada de copas. (PSG)

Keylor Navas se convirtió en un coleccionista de títulos y aunque posee una robusta vitrina personal en el fútbol europeo, el guardameta costarricense siempre tiene espacio para más pergaminos, como este que acaba de conquistar.

Ocurrió en un momento de contrastes. El miércoles pasado retornó al arco del París Saint Germain tras superar la lesión en el aductor que sufrió en el último partido de la Selección de Costa Rica en la octagonal de Concacaf, contra Estados Unidos.

Tras ese partido, Navas prendió la mecha de la polémica con declaraciones incendiarias, al mencionar que vive una “situación complicada” por la rotación en en el marco con el italiano Gianluigi Donnarumma.

“¿Si me quiero quedar? Hay que estudiar muchas cosas. Al final tengo muy buena relación con Gigio (Donnarumma), no hay ningún problema con él. Por supuesto, quiero jugar todos los partidos. Al final, si es una situación como la de este año, será complicado. Veremos qué pasará en el futuro. Mi familia es feliz aquí, yo soy feliz en París, todos me tratan bien. Veremos qué pasa, tiene que cambiar de una forma u otra”, citó Navas en el Canal Plus.

En la víspera del partido de este sábado contra Lens en el Parque de los Príncipes, Mauricio Pochettino dio a conocer que sostuvo una franca conversación con Keylor Navas de cara al futuro. Además, la prensa francesa pone al tico con un pie afuera del PSG.

La situación no está clara y no es de extrañar que el tico tenga opciones de marcharse a otra liga. Más allá de todo ese contexto, por este sábado el tico se centra en el hoy, porque el PSG se proclamó campeón de la Ligue 1 de Francia y no es un cetro cualquiera para el arquero nacional.

Es el primero que obtiene siendo compañero del astro argentino Lionel Messi en el cuadro parisino.

No es tampoco un dato menor, si se toma en cuenta que en otrora, el tico también había celebrado junto al portugués Cristiano Ronaldo, cuando militaban en el Real Madrid.

Que Navas sea una estrella al lado de esas estrellas que siempre han estado en la palestra, en un mano a mano constante por ser el mejor del mundo, resulta una verdadera peculiaridad que quedará plasmada en actas para los registros históricos del principal referente de los legionarios ticos.

Así llegó el título 18 de Keylor Navas en Europa, con Messi como camarada. Es una colección de estatuillas que comprende campeonatos en España, Francia, títulos intercontinentales como el Mundial de Clubes, UEFA Champions League y Súper Copa de Europa, que aquí puede repasar:

Supercopa de Europa con Real Madrid en 2014. Mundial de Clubes con Real Madrid en 2014. Liga de Campeones de la UEFA con Real Madrid en 2016. Supercopa de Europa con Real Madrid en 2016. Mundial de Clubes con Real Madrid en 2016. Campeón de España con Real Madrid en 2017. Liga de Campeones de la UEFA con Real Madrid en 2017. Supercopa de España con Real Madrid en 2017. Supercopa de Europa con Real Madrid en 2017. Mundial de Clubes con Real Madrid en 2017. Liga de Campeones de la UEFA con Real Madrid en 2018. Mundial de Clubes con Real Madrid en 2018. Ligue 1 en Francia con PSG en 2020. Copa de Francia con PSG en 2020. Supercopa de Francia en 2020 Copa de la Liga con PSG en 2020. Copa de Francia con PSG en 2021. Ligue 1 en Francia con PSG en 2022.

Son datos particulares, de esos que ensanchan la leyenda del portero tico que inspira a muchos más allá de nuestras fronteras, como quedó plasmado días atrás, en aquel llanto desconsolado de un niño salvadoreño que estaba desesperado por conocerlo.

A futuro, Keylor Navas podrá contarle a sus nietos que los sueños siempre se pueden cumplir si se trabaja con ahínco y con fe para eso. También es posible que les narre anécdotas, detalles íntimos que nadie sabe de esos momentos en los que tocó la gloria con las manos a través del fútbol y que entre éxito y éxito, tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi fueron sus cómplices.

En el caso del argentino, su primera temporada con el PSG no ha sido tan brillante como hubiese deseado, en gran parte por un cúmulo de lesiones. Messi estuvo presente en 22 de los 34 partidos ligueros del PSG, en los que marcó cuatro goles y generó 13 asistencias.

Pero de regreso con Keylor Navas, el periodista y estadígrafo Luis Quirós ofrece otro aporte sobre este nuevo título del ‘Halcón’.

“Durante muchos años, la liga francesa para los grandes historiadores del mundo estaba entre las cinco primeras y se dice que hace unas temporadas la superó la portuguesa. Pero en realidad es un hecho que está entre las cinco mejores ligas. Para muchos hay cuatro ligas poderosas nada más que son España, Alemania, Italia e Inglaterra. Keylor ha sido campeón en dos de las primeras mejores cinco ligas del mundo y eso es un aspecto que a veces se omite, pero que hay que destacar”, mencionó Luis Quirós.