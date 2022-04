Keylor Navas y Mauricio Pochettino tienen franca conversación de cara al futuro

Keylor Navas observa a Gianluigi Donnarumma en un entrenamiento de la última edición de la Liga de Campeones de Europa. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Keylor Navas no escondió su incomodidad por la temporada que cierra en el París Saint Germain, donde ha tenido que rotar el puesto de arquero titular con el italiano Gianluigi Donnarumma.

El costarricense con sinceridad fue enfático luego de la victoria 3 a 0 sobre Agners de que para la campaña venidera valoraría muchas cosas. De hecho enfatizó en que ‘de una u otra manera’ la dinámica debía cambiar.

Ahora fue su técnico, Mauricio Pochettino, quien confesó en la conferencia de prensa previo al cotejo con Lens que había hablado con Navas en el vuelo de regreso a París.

Pochettino no entró en detalles sobre lo que se dijo entre él y el portero, pero sí fue enfático en que concluyeron que lo más importante era terminar de la mejor forma posible la presente temporada. El PSG podría coronarse campeón de Francia este sábado si vence al Lens.

“Keylor expresó un sentimiento de cara al futuro. Hablamos de muchas cosas en el avión de vuelta de Angers. Lo más importante es conseguir el objetivo de terminar el año de la mejor manera”, resumió el DT.

Al estratega le preguntaron directamente por las frases de Keylor, en las que aseguró:

“¿Si me quiero quedar? Hay que estudiar muchas cosas. Al final tengo muy buena relación con Gigio (Donnarumma), no hay ningún problema con él. Por supuesto, quiero jugar todos los partidos. Al final, si es una situación como la de este año, será complicado. Veremos qué pasará en el futuro. Mi familia es feliz aquí, yo soy feliz en París, todos me tratan bien. Veremos qué pasa, tiene que cambiar de una forma u otra”.

Queda claro que el entrenador decidió medir el sentimiento de Navas en la actualidad, en un cierrre de temporada que el París tiene todo para dejarse el campeonato de Francia y en el que fallar sería una catástrofe, porque el PSG falló en su prinicipal objetivo que era dejarse la Liga de Campeones de Europa.

Por otra parte, los principales medios de Francia como L’Equipe y Le Parisien hacen constantes análisis sobre qué pasará con el arco del PSG.

L’Equipe aseguró que el cuadro capitalino ya tomó la decisión de quedarse con solo un arquero de primera categoría, por lo que uno de los dos abandonará la disciplina parisina.