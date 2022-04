Arde otra vez la hoguera del duelo Keylor Navas-Donnarumma

Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas en un entrenamiento del PSG. (FRANCK FIFE/AFP)

Keylor Navas está mejor colocado que Gianluigi Donnarumma en el ojo público, de hecho sus actuaciones han sido destacadas, mientras que el italiano ha vivido, sobre todo este 2022, en el huracán, cuestionado una y otra vez.

Para la afición y prensa es claro que Navas está cerrando mejor una temporada difícil para el PSG, porque su principal objetivo quedó muy lejano. Los parisinos fueron eliminados de la Liga de Campeones de Europa en los octavos de final; pese a tener refuerzos como Lionel Messi, Sergio Ramos o el propio Donnarumma.

Precisamente, en la serie ante el Real Madrid, Gianluigi vivió uno de los momentos más complejos cuando una equivocación suya causó que los madridistas agarraran fuerza y ànimo para consolidar la remontada.

Aunque el técnico Mauricio Pochettino traía un sistema de rotación claro entre Keylor y Donnarumma, el DT argentino decidió en la Champions variar totalmente el ritmo de competencia entre ambos y le entregó los dos partidos de octavos de final al italiano; luego del yerro del europeo vinieron los cuestionamientos del por qué Keylor no recibió al menos un duelo.

“No es una cuestión de confianza, es de elección, no ha habido ningún corte de energía, creo que lo que ha pasado ha pasado, es la decisión que hay que tomar en el fútbol, siempre después de los partidos que se pierden no son buenas las comparaciones ni las decisiones tomadas, siempre se dice que podíamos haber tomado otra”, recalcó Pochettino al respecto.

En Francia son claros en que hay un rendimiento màs regular de parte de Keylor, aunque también consideran que la rotación pudo afectar el nivel tanto del centroamericano como del italiano.

Con las recientes declaraciones de Navas en las que prácticamente exigió un cambio en la gestión del arco para la temporada venidera, medios importantes como Le Parisien apuntaron a que alguno de los dos deberá abandonar el PSG.

“¿Sí me quiero quedar? Hay que estudiar muchas cosas. Al final tengo muy buena relación con Gigio (Donnarumma), no hay ningún problema con él. Por supuesto, quiero jugar todos los partidos. Al final, si es una situación como la de este año, será complicado. Veremos qué pasará en el futuro. Mi familia es feliz aquí, yo soy feliz en París, todos me tratan bien. Veremos qué pasa, tiene que cambiar de una forma u otra”, dijo el oriundo de Pérez Zeledón.

[ Mauricio Pochettino reaccionó a ‘incendiarias’ palabras de Keylor Navas ]

“Oficialmente, el PSG no ha decidido nada. Pero, tras lo comunicado por Keylor Navas, el club capitalino deberá volver a una gestión más clásica de porteros la próxima temporada. Gianluigi Donnarumma podría beneficiarse de ello”, aseguró Le Parisien.

El diario es claro en que cuando Donnarumma llegó al PSG, a inicios de temporada, se le vio como el portero del futuro, además de que fue considerado una inversión ganadora porque en ese momento era considerado el mejor portero del orbe y no se pagó por su traspaso.

Keylor está a las puertas de sumar su sexto cetro como parisino, empero ahora las discusiones mediáticas e informaciones giran en torno a qué sucederá con el debate Donnarumma - Navas.

A sus 35 años el mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 podría estar aspirando a su último gran contrato si es que se da una transferencia. Es importante tener claro que el Halcón en principio había firmado hasta 2023 con el París, pero al finalizar su primera campaña fue renovado un año más.

El mercado de fichajes venidero puede ser ajetreado para Keylor, similar al que vivió para la temporada 2019 - 2020, cuando a finales de agosto apareció el PSG para llevárselo del Real Madrid, donde era suplente de Thibaut Courtois.