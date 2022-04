Keylor Navas y el dilema en la portería: ‘Soy feliz en París pero hace falta que esto cambie’

El portero Keylor Navas reconoció que vive una “situación complicada” en el París Saint Germain debido a la rotación con el italiano Gianluigi Donnarumma y la competencia que se ha creado entre ambos, afirmando el miércoles que hace falta “que eso cambie”.

“¿Si me quiero quedar? Hay que estudiar muchas cosas. Al final tengo muy buena relación con Gigio (Donnarumma), no hay ningún problema con él. Por supuesto, quiero jugar todos los partidos. Al final, si es una situación como la de este año, será complicado. Veremos qué pasará en el futuro. Mi familia es feliz aquí, yo soy feliz en París, todos me tratan bien. Veremos qué pasa, tiene que cambiar de una forma u otra”, dijo el guardameta de 35 años para Canal Plus después de la victoria 3-0 en Ligue 1 en Angers, partido en el que fue titular.

El entrenador del París SG, Mauricio Pochettino, ha ido alternando a los dos porteros internacionales, sin haber establecido una jerarquía clara.

Gianluigi Donnarumma, de 23 años, llegó antes del inicio de la temporada desde el AC Milan, equipo en el que terminó contrato, reforzado por ganar la Eurocopa con Italia, siendo protagonista destacado. Mientras que el costarricense arribó a París en 2019 procedente del Real Madrid.