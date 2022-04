Prensa francesa pone a Keylor Navas con un pie afuera del PSG

Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma lucharon durante toda la temporada por la titularidad en el PSG.

No ha terminado la temporada 2021 - 2022 del fútbol francés y ya el París Saint Germain tiene su primer novelón del mercado de piernas: Keylor Navas - Gianluigi Donnarumma.

Las recientes declaraciones de Keylor y Mauricio Pochettino (técnico parisino) que dieron a entender que la rotación de la portería debe cambiar para el siguiente torneo trajeron el tema a los medios franceses, quienes han analizado una y otra vez lo que debe suceder con el tico y el italiano.

A hoy, el panorama según comunicadores que le dan seguimiento al PSG se inclina a una posible salida de Keylor, mientras que Donnarumma se perfila como el guardavallas por el que el PSG apostaría para ser su garantía por varias campañas.

Romain Lafont, redactor de L’ Equipe, detalló que un factor que juega en contra de Navas es su edad. Sin analizar rendimientos la lógica lo que dice es que los parisinos mantendrían al guardavallas más joven.

“Parece probable una salida de Keylor porque todo indica que este verano se irá uno, entre el joven y el veterano pues lo más lógico es que se dejen al más joven. Lo que hicieron esta temporada fue irregular para los dos, porque ambos cometieron errores ante la falta de confianza. La verdad es que vimos en el principio errores de Keylor, Donnarumma no es el mismo desde el Madrid. La lógica es que dejen a Donnarumma”, sentenció.

José Barroso, compañero de redacción de Lafont, profundizó que la rotación funcionó muy bien hasta el último tramo de la campaña, situación que terminó pasando factura.

“Lo más lógico sería que uno se fuera del club. En Italia, sueñan con una vuelta de Donnarumma a Milán, pero tiene contrato hasta 2026 en París y para el PSG representa el futuro... Por su lado, Keylor tiene contrato hasta 2024 y sabemos que no tendría miedo de salir”, reflexionó.

La gran traba con Navas para Barroso es la alta ficha del centroamericano.

“Hay que admitir que la competencia no fue mala ya que fueron muy buenos entre agosto y marzo. Pero poner a Keylor dos veces en el banquillo contra el Madrid, y el error de Donnarumma, fue el punto final y funeste de esta gestión”, profundizó.

Jonathan Johnson, corresponsal de diferentes medios en París y con amplia experiencia cubriendo al PSG, fue más enfático y dejó en claro que él no le ve futuro a Keylor en el PSG.

“Navas no tiene futuro real con el PSG. No es una cuestión de habilidad, es de edad. Incluso si Donnarumma comete algunos errores ingenuos que Navas no comete, tiene una carrera más larga por delante. Las posibilidades de que un club ofrezca mucho dinero al PSG por Donnarumma son bajas e incluso si lo hicieran, el PSG necesitaría encontrar un reemplazo”, enfatizó.

“Navas sigue siendo un portero de primera y probablemente pueda jugar unos años más en un buen club, pero también es cierto que últimamente ha empezado a tener más lesiones. El PSG no lo mantendrá en contra de su voluntad, pero lo único que podría darle un futuro en París es que el reemplazo de Pochettino quiera absolutamente a Navas como portero titular”, añadió.

De esta forma, está claro que todo hace indicar que en Francia ven a Keylor Navas con un pie afuera del PSG, el mercado de piernas venidera tiene todos los ingredientes para ser frenético para el tico.