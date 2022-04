Keylor Navas calmó llanto desconsolado de niño salvadoreño

Keylor Navas compartió con aficionados salvadoreños en el Estadio Cuscatlán. (MARVIN RECINOS/AFP)

Keylor Navas volvió a demostrar su humanismo. Según el diario salvadoreño El Mundo, el futbolista costarricense fue protagonista de una conmovedora escena que se dio en la visita de la Selección Nacional a territorio cuscatleco.

El rotativo describió cómo un niño que se encontraba muy afectado porque no había podido conocer al guardavallas lloraba desconsolado en las afueras del hotel de la selección tica, sin imaginar que quien lo estaba viendo desde el autobús que trasladaba al cuadra patrio era el mismo Navas.

Nelson Gómez había ido al juego entre El Salvador y Costa Rica, exclusivamente, a buscar un autógrafo, según relató su padre.

“Estuvimos esperando a que llegara el momento que se diera la oportunidad de pedirle un autógrafo en el estadio pero no nos fue posible, estaba demasiado lleno, Keylor se acerca a la zona de platea y todo el mundo corrió hacia él, mi hijo intentó acercarse pero la polícia no dejó y se puso a llorar porque no había logrado la foto”, aseguró Ramón Villalta, el papá.

Ante esto, el padre decidió ir con el pequeño a hacer un último intento en el hotel de concentración de Costa Rica.

“Llegamos al hotel, había un montón de gente pero mi hijo logró colocarse en la primera línea aún así Keylor se sube al bus y perdimos la esperanza, mi hijo se pone a llorar mucho más y nos fuimos a un lado”, recordó.

Nelson Gómez mostró su camisa autografiada por Keylor Navas. Fotografía: Diario El Mundo de El Salvador

Lo que ellos nunca imaginaron era que el principal testigo de lo sucedido fue el propio Navas.

Al ver lo que estaba pasando, Keylor pidió la camisa del niño y seguidamente tramitó que el pequeño pudiera subir al bus a hacerse una foto con él.

[ Luis Fernando Suárez: ‘Costa Rica no está para escoger, está para ser escogido’ ]

“Imagino que él lo vio llorar y pidió que le mandaran la camisa del niño para que la firmara y luego de que se la quita, la firma y se la vuelve a poner. Luego era una emoción de que había logrado subir, se tomaron la foto y Keylor le dijo: ya no llores más”, se lee en el artículo.

De esta forma, Navas volvió a demostrar su agradecimiento con la gente de El Salvador, un pueblo que recibió al jugador del París Saint Germain con muchísimo cariño desde el primer día.