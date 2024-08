Henry Duarte pasó de ‘vender espejitos en Nicaragua’ a ser el papá del fútbol pinolero

En 2014, Henry Duarte fue nombrado seleccionador de Nicaragua. En ese momento, exploró la realidad del balompié en ese país y, en una conferencia, despertó las sonrisas de los periodistas. “El fútbol de Nicaragua está para meterse entre los seis mejores de Concacaf”, declaró Duarte. Los comentarios negativos no se hicieron esperar: “Usted nos viene a vender espejos”, fue una de las frases que marcó a Duarte.

Hoy, diez años después, los equipos nicaragüenses demuestran que saben competir y jugar al fútbol. El Real Estelí, por ejemplo, superó al Saprissa y ya se clasificó a los cuartos de final del certamen. Diriangén también pelea por un boleto, al igual que el Managua F.C.

Ahora, cuando Duarte visita Nicaragua, no pasa desapercibido y con no poca frecuencia recibe reconocimientos en la calle. Allí es conocido como el Papá del fútbol nica.

De la mano de Henry, Nicaragua consiguió una victoria histórica en Kingston, Jamaica. De hecho, tal fue la efervescencia de los vecinos del norte que descuidaron la ventaja que tenían y terminaron eliminados, pero en medio de una fiesta inolvidable.

Henry Duarte brindó una capacitación a 45 entrenadores de liga menor del Real Estelí de Nicaragua. Fotografía: Real Estelí

Nicaragua también logró enfrentar a rivales impensados en su momento, como Argentina o Bolivia.

“Vea, el efecto es muy curioso. Cuando voy a Nicaragua, normalmente me llevo a mi familia y nos dan hospedaje en el Hyatt, el mejor hotel, y tenemos la cuenta abierta. Me siento sobrevalorado (risas). Cuando voy por las calles, la gente me saluda. Otra anécdota fue cuando estaba en un restaurante y el DJ me reconoció y empezó a hablar de quién era yo... Cuando me di cuenta, todo el restaurante estaba de pie aplaudiéndome”, describió.

El reconocimiento, aunque es bonito, no agrada por completo al costarricense, sobre todo porque él mantiene su discurso de que solo fue a hacer su trabajo. En Nicaragua dicen que actualmente se recoge la cosecha que el tico sembró hace una década.

“Yo siento una alegría enorme por lo que se está viviendo, porque a lo interno todo lo que está pasando indica que no me equivoqué. Se burlaron de mí los propios periodistas de allá. En la primera conferencia de prensa, yo dije que Nicaragua llegaría a grandes escenarios y me dijeron que yo vendía espejitos, pero ahora se tragan las palabras”, sentenció.

LEA MÁS: Presidente del Real Estelí narra cuánto hay detrás de los triunfos sobre Saprissa

El entrenador fue más allá y recalcó que Nicaragua ha logrado convertirse en el fútbol de desarrollo de Centroamérica, gracias a un elemento que en Costa Rica se ha descuidado.

“Ellos tienen la calle, nosotros más bien la hemos perdido. El fútbol de calle es el que te da la inteligencia de juego, y ellos lo tienen. Al nicaragüense le gusta el buen fútbol; en cambio, acá se busca el resultado y nos olvidamos de jugar. Vea lo que está pasando en los torneos de liga menor... ¿Quién se divierte? Si todos desean ganar y juegan sin un fundamento real de formación”, puntualizó.

Los recuerdos sobre cómo impulsó el fútbol pinolero ponen a Henry Duarte en un trance emocional, ya que fueron muchas las lágrimas de felicidad que derramó.

“Vea, usted no me pregunta, pero yo lloré dos veces. En Argentina, cuando vi cómo le jugamos a ese equipo, cómo le quitamos la bola por lapsos, yo solamente en el banco lo que hice fue ponerme a llorar de felicidad. La otra vez fue cuando Jamaica nos eliminó de la eliminatoria, sobre todo porque, aunque en Nicaragua había una locura, yo sabía que podíamos clasificar, entonces fue complicado”, admitió.

Don Henry es tan reconocido en Nicaragua que, pese a que su ciclo se cerró, el Real Estelí lo invitó para capacitar a 45 entrenadores de liga menor, y por eso volvió en estos días al país que lo adora.

“Uno no puede decir que no, jamás. Me gustaría en algún momento volver, pero te voy a decir algo: no tan fácilmente se logrará lo que vemos hoy. Es que se dieron cosas increíbles y el equipo estaba muy compenetrado y me dejaron hacerlos crecer”, reflexionó.

LEA MÁS: El azotador del Saprissa en el Real Estelí le huye a la gloria individual

Uno de los talentos que es fruto de la administración de Henry Duarte es Byron Bonilla, quien hoy está lejos de la selección de Nicaragua.

“Byron es uno de los pocos diferentes que hay en el fútbol, un tipo atrevido, con una alta inteligencia de juego, pero es un tipo muy sensible. El talento es sensible, el talento tiene algo... son sumamente egocéntricos y no quieren que los toquen, quieren jugar libres, y les cuesta jugar en equipo. Son tipos que hay que saber llevar... Vea a Messi (guardando las distancias)”, dijo.

En aquel momento, don Henry realizó una visoría en la Liga de Ascenso de Costa Rica y allí descubrió a Bonilla.

El Papá del fútbol nica observa desde Costa Rica con orgullo cómo su proyecto deportivo crece y comienza a ganarse un nombre y respeto en Centroamérica. “Para mí, Nicaragua pasó de ser La Cenicienta... Ya es La Princesa del fútbol de la región”, finalizó.