Vladimir Quesada no teme los silbidos ni reproches de la afición de Saprissa

Saprissa perdió a figuras importantes para el Torneo de Apertura 2024, como Kevin Chamorro, Gerald Taylor, Warren Madrigal, Luis Paradela y Douglas Sequeira. Los únicos que llegaron hasta ahora son Rachid Chirino, Gino Vivi, Deyver Vega y Youstin Salas. La afición clama por más refuerzos y de momento no se dan.

Vladimir Quesada no hace drama por el momento que vive Saprissa en el inicio del segundo semestre del 2024. El técnico considera que con los refuerzos y sin lesiones puede levantar al equipo. (Mayela López)

El técnico Vladimir Quesada ya había manifestado su deseo de contar con más alternativas, y este viernes volvió a abordar el tema. Además, habló sobre la evolución de los jugadores lesionados, el estado anímico de su plantel tras la derrota ante el Real Estelí de Nicaragua, y cómo reaccionaría si los aficionados le silban y piden su salida durante el partido de este sábado contra Cartaginés (8 p. m.).

- No le han llegado los refuerzos, ¿considera que sí necesita contrataciones?

- Este tema no lo voy a tratar más en público. Como cualquier otro técnico, hablé en su momento con las personas que me corresponde y expuse mi punto de vista sobre todos los jugadores que se han ido y expresé mi deseo para la llegada de algunos futbolistas. Ya hablé antes de esto.

- ¿Cómo ha evolucionado Gino Vivi?

- Estamos contentísimos con él. Gino entró este jueves con el grupo que estaba disponible y completó todo el trabajo. Hemos hablado que en todos los casos de los lesionados que regresan los vamos a llevar poco a poco, no de inicio y tampoco para 45 minutos.

”Así lo hemos venido haciendo con Ariel Rodríguez, con Ryan Bolaños y será así con Fidel Escobar. El proceso debe seguir así y que primero completen 20 minutos, luego 45 en dos ocasiones y después que nos den 60″.

¿Cómo se encuentra el equipo en la parte anímica, de cara a tres partidos muy importantes?

- Todos los partidos son importantes, pero la prensa no se da cuenta de esto. Los que ya pasaron a nivel local e internacional también son importantes.

”Anímicamente el equipo está bien. Los que estamos en el fútbol no podemos quedarnos en el pasado, no podemos estancarnos en eso. Debemos aprender de todo lo bueno que hicimos y de lo malo. Estamos con unos deseos enormes de hacer bien las cosas en lo que viene, ante un rival que viene haciendo las cosas muy bien y así seguir cerca del líder”.

¿Cómo reaccionaría si la afición pide su salida este sábado, en el juego contra Cartaginés?

- En mi casa me formaron de una manera positiva y en Saprissa también me disciplinaron así. Pienso en positivo y visualizo que ante Cartaginés vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer un buen partido y a ganar contra un gran equipo. Igual, cuando sucede algo negativo toca enfrentarlo.

¿Por qué a Saprissa parece que se le hace fácil el torneo nacional, pero a nivel internacional todo cambia?

- Respondo por el torneo nacional, porque este no es el momento de hablar de los campeonatos internacionales.

”Ante Cartaginés vamos a hacer lo mejor posible y a tratar de ganar. Sin embargo, no es como dice la prensa, porque no es fácil. Hay que estar en la cancha para sacar adelante un juego y no es sencillo, pese a que uno gane por ocho goles. Cuando se dice que es fácil se desmerita al resto de los equipos y es irrespetuoso. Hemos tenido que hacer mucho esfuerzo para ganar estos cuatro campeonatos”.

¿Cómo toma que cuando Saprissa es campeón es gracias a los jugadores y cuando pierde todo es culpa de Vladimir Quesada?

- Es normal, no es que pasa solo en Saprissa, sino que se da en el mundo. Cuando se ganan partidos y campeonatos es así, son los jugadores y los dirigentes. Mientras que cuando se pierde entiendo que es el entrenador y es una situación de toda la vida y en todas partes del mundo.

”Es lo mismo que sucedió en Herediano, que todas las baterías apuntaron contra Wálter Centeno. Los que hemos estado en la posición de entrenadores convivimos con esta situación, porque no va a cambiar”.