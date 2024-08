Vladimir Quesada reacciona a las críticas que recibe en Saprissa

Saprissa perdió una vez más ante el Real Estelí de Nicaragua y esta derrota acabó con la calma que generaba el ser el tetracampeón de Costa Rica. El técnico Vladimir Quesada está de nuevo en medio de la tormenta, pese a que fue el gestor de tres de los cetros de la S.

Vladimir Quesada ganó tres de los cuatro títulos al hilo que tiene Saprissa. El técnico es de la confianza de la dirigencia y por el momento no se valora un cambio de timón. (Mayela López)

Los morados no digieren aún el traspié 2-1 en suelo nicaragüense y un sector de la afición se expresa en redes sociales y responsabiliza al entrenador. Quesada sabe muy bien que se perdió la tranquilidad y ahora está en un momento complejo. Aún así, trata de extraerse y enfocarse.

“No sé de qué críticas me habla la prensa, porque no leo periódicos, no veo programas de televisión y no escucho la radio. Aun así, sé que la gente habla, porque siempre se comenta sobre el entrenador, los jugadores, los dirigentes y la prensa”, expresó en un tono defensivo.

Además, confesó: “Paso mis días muy tranquilo, porque estoy enfocado en mi trabajo. No pienso en lo que dirá la prensa o la gente, incluso, no tengo redes sociales. Estoy muy consciente de lo que estamos haciendo, de lo que hemos vivido, y lo que está ocurriendo ahora no es diferente de lo que ha pasado en el pasado”.

Por ahora, la dirigencia respalda a Vladimir. Nadie en la S menciona un posible cambio de entrenador, recordando experiencias similares de la temporada anterior, cuando el equipo enfrentó momentos difíciles y terminó conquistando el título nacional.

Sin embargo, tanto el estratega como sus jugadores deben reaccionar con urgencia. En el Torneo de Apertura 2024, los tibaseños ocupan el quinto lugar, con 10 puntos en seis partidos, y se encuentra a seis unidades del líder, Sporting FC.

El Monstruo recibirá a Cartaginés este sábado en la Cueva (8 p. m.), y el próximo jueves se juega su boleto en la Copa Centroamericana de Concacaf frente al Municipal de Guatemala (6 p. m.), donde necesita al menos un empate. Además, el siguiente domingo visitará el Morera Soto para el clásico contra Alajuelense (4 p. m.). Quesada sabe que no pueden permitirse más tropiezos.

“Entiendo que nuestra afición no está contenta, y yo tampoco lo estoy. Crecí deportivamente en este equipo; desde los 11 años estoy en este club y no necesito escuchar lo que dice la prensa o leer en redes sociales para comprender lo que significa Saprissa. Me formaron en esta institución y me prepararon para soportar la presión. Quien no puede manejar la presión, no debería estar en Saprissa”, declaró.

Al técnico se le preguntó directamente en la conferencia de prensa: ¿Se siente desgastado? ¿Cómo maneja la presión para evitar el desgaste?

“Mi relación espiritual con el Creador es lo que me da la fuerza para abrir los ojos y seguir luchando. Sé dónde estoy; este es el equipo más importante del país, Saprissa es el equipo más joven entre los tradicionales y el que tiene más títulos. Después de apoyarme en el Creador, está mi familia: mi esposa, mis hijos, mis nietos y mis amigos más cercanos, ellos me refrescan. Además, me ayuda hacer deporte”, concluyó.