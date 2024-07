Sporting experimenta una transformación

El proyecto de Sporting primero sentó unas bases firmes y ahora empieza a transformarse, al recoger frutos de lo sembrado en estos años. El cuadro albinegro ganó recientemente su primer campeonato nacional con el equipo U-21.

Para Rándall Azofeifa es un título muy significativo, también para los protagonistas dentro del terreno de juego, pero de igual forma resulta de gran relevancia para Hernán Medford, quien planea darle más continuidad a esos jóvenes en la Primera División.

Lo de Sporting es un proceso, un proyecto en el que se confabulan los objetivos deportivos con un firme propósito de crear comunidad con sentido de pertenencia y responsabilidad social.

El proyecto se echó a andar, se consolidó y va sobre ruedas. Es un club que ya no depende de las contrataciones torneo a torneo para estar ahí, sino que se alimenta de sus propias bases.

“Cuando las cosas se hacen de buena forma, con amor y muchas ganas, siempre se va a ver un reflejo positivo de todo lo que lleva este proceso. La buena administración, el buen manejo de los profesores, la calidad que hay, más las ganas en cada entrenamiento y en cada partido, se ve reflejado en el primero de muchos campeonatos de Sporting”, expresó el guardameta Leonardo Quirós a La Nación.

Contó que se siente muy entusiasmado al ver algo que nunca había pasado: muchos de los compañeros que juegan con él en divisiones menores, ahora también lo acompañan en el primer equipo.

“Eso habla del proceso que se está llevando en Sporting, del buen manejo que se está dando en la administración y la verdad es que estoy contento. Queremos seguir marcando historia, porque para eso trabajamos todos los días”, destacó el futbolista que fue el mejor guardameta del Clausura 2024 de la categoría U-21.

Dylan Ramírez en este momento se encuentra con la Selección Sub-20 que buscará el boleto al Mundial de Chile 2025, pero antes de ese desafío acudió a la premiación de lo mejor de la temporada 2023-2024 de liga menor de la Unafut. Él fue el goleador en los dos torneos de la división U-21.

Leonardo Quirós, Dylan Ramírez y Adolfo Feoli fueron galardonados en la premiación de la Unafut a lo mejor de la temporada de liga menor. (Prensa Sporting)

“Hacer goles en un equipo como el del alto rendimiento de Sporting no es tan difícil, porque el equipo me lo facilita mucho. En el torneo pasado ya me dieron la oportunidad con el primer equipo y todos los que vienen atrás también ya están teniendo más oportunidades”, apuntó Dylan Ramírez.

Mientras que Adolfo Feoli recibió el premio como el mejor jugador del Clausura 2024 y expresó que todo es un proceso, porque Sporting tiene un buen proyecto que se maneja bien.

“Nosotros tuvimos el privilegio de ganar el primer torneo de liga menor para Sporting y esperamos seguir apuntando para adelante”, destacó Adolfo Feoli.

El club albinegro recibió también varios diplomas, al ser el equipo más disciplinado en el Clausura 2024 con la U-12 y la U-15. Además, fue la institución de mayor ascenso en el torneo más reciente de la U-19 y en la temporada completa de la categoría U-21.

