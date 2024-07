Talento de Liberia creció jugando fútbol en Ostional, la playa famosa por el desove de tortugas

Oldemar Ruiz primero dijo que no quería hablar con nadie porque se sentía tímido en la ceremonia de premiación a lo mejor de la temporada 2023-2024 de la liga menor de la Unafut.

El futbolista del Municipal Liberia estaba allí porque recibió el galardón como el goleador U-19 del Apertura 2023. Después de subir al escenario y percatarse de que otros jugadores daban declaraciones, le dijo al encargado de comunicación de los pamperos, Felipe Castillo, que estaba listo para decir algunas cosas.

“Yo vengo desde Ostional. Si uno quiere tener una oportunidad de salir adelante en el fútbol, tiene que sacrificar a su familia yéndose a vivir a otro lugar. Tengo más o menos dos o tres años de estar viviendo lejos de mi casa, de mi familia.

”Crecí jugando fútbol en la playa, literalmente, porque soy de un pueblo donde solo hay playa, y al crecer fue cuando me tuve que ir de mi casa para buscar un sueño”, relató Oldemar Ruiz a La Nación.

Oldemar Ruiz juega en Liberia y fue el goleador del Torneo de Apertura 2023 en categoría U-21. (Rafael Pacheco)

Lo pensó un poco y dijo estar casi convencido de que él es una excepción a la regla en su pueblo, en esa playa mágica que asegura que cualquier persona tiene que ir a conocer.

“Creo que por el momento de ahí no ha salido ningún futbolista. Ostional tiene fama por el desove de las tortugas, eso es lo particular ahí, pero yo tengo los goles”, expresó entre risas.

Actualmente se encuentra en su segunda pretemporada con el primer equipo del Municipal Liberia. La vez anterior no salieron las cosas como quería por un percance, pero en esta ocasión todo marcha bien. Incluso, anotó en el fogueo contra Escorpiones.

“La primera vez, lastimosamente, me tuve que desvincular de la pretemporada por una lesión que me mantuvo fuera casi todo el torneo anterior. Ahora estoy muy feliz, no sé cómo explicarlo, estoy con otra mentalidad, con mucha ambición de nuevo, porque estuve mucho tiempo sin jugar por esa lesión, cuando me quebré la clavícula. Eso me tuvo fuera más o menos tres meses”, relató Oldemar Ruiz.

Contó que Minor Díaz le ha dicho en varias ocasiones que siga trabajando como lo está haciendo, porque la oportunidad le va a llegar, que lo siga haciendo así.

“Esas palabras me ilusionan. Para mí es una gran oportunidad y quiero darlo todo para ver si el profesor me toma en cuenta para sumar minutos”.

Oldemar Ruiz está haciendo pretemporada con el primer equipo del Municipal Liberia. (Prensa Municipal Liberi)

Recordó que cuando llegó ese momento de tomar decisiones, su mamá estaba muy triste y no lo quería dejar irse a Liberia, pero intervino su papá y fue él quien allanó el camino para que siguiera con su sueño de ser futbolista, pese a la distancia.

“Él dijo que la decisión tenía que ser propiamente mía y que nadie me obligaba. Uno, para salir adelante, lo piensa muy bien primero que todo y luego ya toma la decisión. Quería abrirme camino en Liberia y aquí estoy, soñando”.

El goleo de la temporada en la categoría U-19 tuvo una particularidad, y es que los dos galardonados son de la misma provincia.

“Algo tiene Guanacaste, a lo que he escuchado es como por la garra, de pelear en todo el partido, de que metemos en todo el partido”, opinó Oldemar Ruiz.

El futbolista de Liberia fue el goleador U-19 en el Apertura 2023, mientras que el atacante Luis Rodríguez de Alajuelense, quien es oriundo de Huacas en Santa Cruz, fue el máximo artillero en esa categoría en el reciente Clausura 2024.

Durante la premiación de la Unafut, Liberia recibió dos diplomas. Uno fue por ser el equipo más disciplinado en categoría U-12 durante el Apertura 2023 y el conjunto de mayor ascenso en la categoría U-15 del Clausura 2024.