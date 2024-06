Rándall Azofeifa y sus pupilos de Sporting son campeones nacionales de la categoría U-21

Sporting se convirtió en campeón nacional de la categoría U-21 al derrotar a Cartaginés en una final inédita de los torneos de liga menor. En el partido de ida, los albinegros se impusieron 3-2 y este sábado ganaron de nuevo, por 1-0.

Los albinegros llegaron a la final luego de superar a Alajuelense en penales; mientras que los brumosos hicieron lo mismo frente a Saprissa.

Sporting ganó el campeonato con un global de 4-2, de la mano de Rándall Azofeifa como técnico.

“Esto no es de ahora, no es de hace un mes, esto es de un año, inclusive el 1.° de julio cumplimos un año. Hay un gran equipo detrás de todas las divisiones menores, que no mencionarlos sería muy egoísta de nuestra parte”, expresó Rándall Azofeifa a través de la oficina de comunicación de Sporting.

Dijo que hay muchas personas involucradas en la estructura del club para que todo funcione, pero que en este caso, los principales méritos son de los jugadores, quienes hicieron un esfuerzo muy grande.

“Hace seis meses cuando nos quedamos en la semifinal, porque nos ganó Saprissa, dijimos en ese momento que íbamos a volver y que íbamos a pelear por lo que estamos peleando hoy”, apuntó Rándall Azofeifa.

Destacó que los jugadores supieron asimilar toda la experiencia acumulada, porque no es sencillo asimilar la derrota, pero tampoco es fácil saber canalizar el éxito como debe ser.

“Tratamos de formar jugadores integrales, tratamos de que el primer equipo tenga jugadores para el futuro y que tengan jugadores que dignifiquen a esta institución, un proyecto que va caminando y contentos por todos.

”La mayoría de cosas es de los jugadores y hay un equipo de jugadores en los que cada uno pelea, pero hay un equipo detrás de ellos que tratamos de darles las herramientas para que todo esto funcione. No ha sido sencillo, pero entendemos que con planificación y con la metodología que tenemos esto se va a seguir construyendo”, destacó Rándall Azofeifa.

Para este último partido, Sporting alineó con Leonardo Quirós, Kevin Cruz, Rubén Mora, Andrés Trigueros, Wilberth Suárez, Pablo Agüero, Adolfo Feoli, Joel Núñez, Dylan Ramírez, Keyshawn Nelson y Gustavo Feoli.

Además, Rándall Azofeifa dejó en banca a Alejandro Chaves, Gabriel Solera, Jeremy Montero, Kevin Blandón, Eduardo Castro, Abraham Carmona y Andrey Mora.

El once de Cartaginés estuvo conformado por Cristopher Moya, Josué Román, Samuel Barrantes, Samadian Khatami, José Pablo Mora, José Brenes, Brandon Brizuela, Sebastián Vásquez, Leonardo Alfaro, Kendrick Enríquez y Dylan Barrantes.

Mientras que Greivin Mora dejó en el banquillo a Darien Hidalgo, Dylan Zúñiga, Faibol Alvarado, Mariano Quesada, Ian Araya, Saymond Hurslton y Joe Chinchilla.

Campeones de liga menor Clausura 2024

U-12: Liga Deportiva Alajuelense

U-15: Deportivo Saprissa

U-17: Liga Deportiva Alajuelense

U-21: Sporting

Resultados en los juegos de vuelta de final de liga menor

U-12: Alajuelense 4-1 Saprissa

U-15: Alajuelense 1-1 Saprissa

U-17: Alajuelense 2-1 Herediano

U-21: Sporting 1-0 Cartaginés

Resultados en los juegos de ida de la final de liga menor

U-12: Saprissa 0-4 Alajuelense

U-13: Santos 0-1 Liberia

U-14: Sporting 1-1 Saprissa

U-15: Saprissa 1-0 Alajuelense

U-17: Herediano 0-0 Alajuelense

U-19: Cartaginés 0-3 Alajuelense

U-21: Cartaginés 2-3 Sporting

Próximos partidos

U-14: Saprissa vs. Sporting (Sábado 15 de junio, Centro Beto Fernández, 1 p. m.)

U-19: Alajuelense vs. Cartaginés: (Sábado 15 de junio, Estadio Morera Soto, 6 p. m.)

U-13: Liberia vs. Santos (Domingo 16 de junio, Cancha Moraica, 10 a. m.)