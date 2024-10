¿Qué pasará con Michael Barrantes?

¿Qué pasará con la carrera de Michael Barrantes? Esta es la pregunta que muchos fanáticos se hacen luego de que el Puntarenas FC despidiera al volante de 41 años, a petición del técnico Luis Fernando Fallas.

Michael Barrantes habla de su salida del Pubtarenas FC

Para quienes creen que la abrupta salida del PFC marcará su retiro, Barrantes tiene una respuesta clara: aún no se va del fútbol. El mediocampista, con una trayectoria de 21 años, no permitirá que un final polémico ensombrezca su legado y aseguró que volverá para disfrutar al menos un último “baile” en las canchas.

“He tomado todo esto con tranquilidad, porque sé lo que hice y cómo se dieron las cosas. Mis excompañeros saben lo que ocurrió, y lo que me da calma es que, en mi carrera, siempre me ha respaldado el trabajo, la humildad, el esfuerzo y el respeto. No voy a permitir que manchen mi carrera ni me voy a retirar. Estas situaciones me dan más fuerza para prepararme mejor y rendir un poco más. Aún tengo más por dar”, afirmó Barrantes.

El volante relató su versión tras el conflicto con Fallas, explicando que todo estalló cuando expresó su desacuerdo con el técnico en una charla después de perder ante Sporting FC (1-0, el 30 de octubre). Barrantes señaló que, en esa ocasión, alzó la mano en el camerino y frente a sus compañeros y cuerpo técnico, advirtió que no podían asumir que “todo estaba bien”, estando en el penúltimo lugar y con solo un 17% de rendimiento en el Torneo de Apertura 2024.

Luego de esta reunión, Barrantes y Fallas tuvieron una conversación adicional en la que el técnico le recriminó haber puesto al camerino en su contra. A partir de ese momento, el estratega solicitó a los dueños del club la salida de Barrantes junto a Anderson Núñez, José Guillermo Ortiz, Keyshwer Arboine y el volante tico-canadiense Kevin Alemán.

Barrantes no descarta un eventual regreso a los Tiburones, aunque aclara que lo haría solo como jugador.

Michael Barrantes era el capitán y goleador del Puntarenas FC en el Torneo de Apertura 2024. Barrantes disputó 14 de los 15 partidos de su exequipo en el certamen y en 12 fue estelar.

“No considero cerrado el capítulo con el Puntarenas FC, porque no sé qué pueda pasar mañana. Sin embargo, ser técnico del Puntarenas pronto, no lo veo. Tengo claro lo que quiero y, aunque ya tengo la licencia A, sigo preparándome, quiero aprender más y ser cada vez más profesional en todos los ámbitos. Además, prefiero quemar etapas y no lanzarme a dirigir un primer equipo apenas me retire”.

Por ahora, Barrantes asegura estar en paz y se mantendrá entrenando por su cuenta. Incluso, comentó que ya ha recibido llamadas de otros clubes y que valorará las ofertas.

“Voy a mantenerme en la mejor forma posible. Ya he recibido propuestas de varios equipos y voy a analizarlas para tomar la mejor decisión tanto en lo profesional como en lo familiar. Voy a esperar qué surge de aquí al final del torneo y entonces definiré”.