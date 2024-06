Presencia de tres mujeres en la ‘papeleta sin nombre’ llama la atención en elecciones de Alajuelense

Tanto en la papeleta oficialista como en la de Transparencia Rojinegra, uno de los puestos para la elección de vicepresidente y otros cargos tiene rostro de mujer; pero en el bando de los aficionados de gradería popular, de esos que llevan sol y lluvia y que siempre están ahí, llama la atención la presencia de tres damas.

Se definen como la papeleta sin nombre, porque no forman parte de un movimiento organizado, ni cuentan con asociados con historial en la dirigencia, pero son de la voz de la grada.

Mariam Jiménez se postuló para vicepresidenta primera, Judith Alfaro para protesorera y Nidia Delgado para primera vocal.

“Para mí es un orgullo volver a ver un rostro de mujer en la directiva. Siempre es lindo ver que nosotras las mujeres también somos capaces de poder llevar este tipo de cargos”, expresó Mariam Jiménez ante una consulta de La Nación.

Añadió que ama a Liga Deportiva Alajuelense y le duele ver cómo los resultados no se están dando con el equipo mayor masculino.

“Tenemos unas propuestas en nuestra papeleta y sentimos que son buenas propuestas que deben ser escuchas”, insistió Jiménez, quien confesó que nunca se imaginó verse en la situación de aspirar a un cargo de la Junta Directiva.

Nidia Delgado, Mariam Jiménez y Judith Alfaro integran lo que denominan la papeleta sin nombre, conformada por liguistas que llevan sol y lluvia en los partidos. (Cortesía Judith Alfaro)

Por su parte, Nidia Delgado expresó que a lo largo de los años se ha visto cómo la mujer ha tomado voz y voto en muchos aspectos tanto políticos como en la sociedad y que es un orgullo que ellas estén dispuestas a dar un giro.

Al igual que Mariam Jiménez, ella tampoco pensó que en algún momento se postularía, “pero estoy muy orgullosa y contenta de poder ser partícipe y aportar mis pensamientos y opiniones como una aficionada que ama a esta institución”.

La gestora de esta papeleta es Judith Alfaro y ella considera que esto es un hito, porque la participación femenina en el fútbol masculino ha sido muy difícil. Aseguró que al igual que sus compañeras, ella también tiene una relación de amor con la Liga desde siempre.

“Se instó en años anteriores para que las mujeres participen y ha costado muchísimo. Cuando dos mujeres más me dijeron que se unían a mí para tratar de hacer esas propuestas, me pareció lo ideal. Somos las voces que representamos a las aficionadas en la gradería que no han podido ser escuchadas en esta tristeza que no hemos logrado los resultados que queremos”, citó Judith Alfaro.

Todas creen que si el equipo femenino está dando la cara por el club, el instinto de mujer también puede aportar desde la directiva.

“Yo lo que quiero es estar en diciembre con el tamal celebrando el campeonato. Hace un año bromeaba con mi pareja que podíamos en algún momento llegar a la directiva. Al perder el último campeonato, sentimos que era el momento de buscar a gente que esté interesada en representar a la institución”, reseñó.

Este sábado 8 de junio habrá asamblea general ordinaria en Liga Deportiva Alajuelense y uno de los puntos en agenda es la elección de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero y vocal tercero. Además, en una elección aparte, también debe definirse al fiscal financiero.

Para esta ocasión se presentaron tres papeletas. Eso significa un escenario político diferente al de los últimos años, cuando imperó el consenso. Diez años después se colocarán urnas de nuevo en el gimnasio multiusos Salvador Soto Indio Buroy, para proceder con la elección.

El primer llamado para el inicio de la asamblea está pactado para las 3 p. m., y en caso de no haber quórum, la segunda convocatoria se fijó para una hora después.

Las papeletas para las elecciones de vicepresidente y otros puestos en Alajuelense

Según ratificó la comisión electoral de Alajuelense, la primera papeleta se recibió el 3 de junio a las 5:08 p. m., conformada por Mariam Jiménez Morales (vicepresidenta primera), William Jiménez Marín (secretario), Judith Alfaro Sotela (prosecretaria), Rosa Nidia Delgado Valverde (primera vocal) y Joseph Vargas (tercer vocal).

Este grupo de aficionados no postuló un aspirante para el otro cargo de fiscal financiero, que se elige en una votación aparte.

La segunda papeleta que recibió Alajuelense fue la de Transparencia Rojinegra, ese movimiento que cuenta con el respaldo de Jorge Hidalgo y Rolando González. La documentación la llevaron el 4 de junio, a las 2:47 p. m.

Por parte de ellos, los aspirantes son: Daniel Salazar Quevedo (vicepresidente primero), José Cabezas Dávila (secretario), Carlos Salas León (protesorero), Sandra Rodríguez Zúñiga (primera vocal) y Guillermo Cornejo Gutiérrez (tercer vocal). Además, presentaron el nombre de Luis Salazar Rojas para el cargo de fiscal financiero.

Mientras que el mismo 4 de junio, a las 2:56 p. m., la Liga recibió la papeleta del vicepresidente actual, Enrique Morúa González. Él presentó como su equipo de trabajo a León Weinstok Mendelewicz (secretario), Marco Zúñiga Ramírez (protesorero), Tara Colenee Key (primera vocal) y Ricardo Prada Meléndez (tercer vocal). Su opción para fiscal financiero es Wálter Hernández Valladares.