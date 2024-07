Partido entre Liberia y Alajuelense deja con un colerón a Minor Díaz

Minor Díaz se sentía frustrado al finalizar el partido entre el Municipal Liberia y la Liga Deportiva Alajuelense. Lo ocurrido en ese encuentro le provocó una gran molestia, un colerón que le resulta difícil de digerir.

El motivo de su descontento radica en que, a pesar de que su equipo jugó muy bien, la Liga se llevó los tres puntos con un triunfo de 2-1 a domicilio, en el Estadio Edgardo Baltodano.

Al efectuar un análisis amplio del juego, Minor Díaz reconoce que a los pamperos les faltó profundidad, pero que tenían el partido controlado en el segundo tiempo y que marearon a Alajuelense, pero fue insuficiente.

Apenas entró al camerino, lo primero que el técnico les dijo a sus jugadores fue que no quiere que se acomoden, porque hay una exigencia: ganar.

“Eso me tiene muy molesto, porque yo no quiero que en este torneo digan qué bien juega el Municipal Liberia. Yo quiero que mi equipo gane y que le gane a estos rivales. Así de sencillo, yo no engaño a nadie, ni vendo humo. La exigencia para este equipo en este semestre es buscar la clasificación”, recalcó.

Añadió que la zona de confort nunca le ha gustado y, sin necesidad de una bola de cristal, les adelantó a sus futbolistas que la primera pregunta en la rueda de prensa sería sobre el hecho de que fueron superiores a Alajuelense en el segundo tiempo, pero perdieron.

“Ya estoy cansado de eso, ya no estoy para eso. Creo que la etapa del ascenso ya pasó. Aquí debe haber otra exigencia: ganar a estos rivales”.

El ideal para él, y para cualquier entrenador, sería jugar bien y ganar, pero entre ambas cosas, él prefiere ganar.

“Cualquier otro técnico se para aquí a decir que jugamos un buen partido y se va feliz a casa, pero yo no. Ya hay que ganar. Tenemos un equipo para pelear por la clasificación y si no le ganamos a estos rivales, creo que no tiene sentido. Tiene que haber exigencia y eso es lo que me molesta. Hoy, entre jugar bien y ganar, prefiero ganar”, enfatizó Minor Díaz.

Para él, ya es hora de que se acabe la misma alaraca sobre el buen juego del Municipal Liberia. No quiere conformismo, porque para crecer como técnico, también tiene que exigir a sus jugadores más allá de hacer un gran partido contra la Liga.

“Yo no vendo humo, sé cuál es el camino que quiero seguir y, disculpen, pero en mi fútbol lo que cuenta es ganar. Lo demás no sirve”.

Antes de que Alajuelense anotara el primer gol con Alberto Toril, Liberia ya había tenido al menos tres ocasiones claras. Esto también le molestó, ya que en el primer tiempo la Liga apenas realizó dos remates a puerta.

“No concretamos, y Adrián Garza falló una acción muy clara, similar a la que tuvo Alajuelense. Créame que trabajé mucho en la pretemporada, especialmente en definición. Me molesta y la responsabilidad es mía”.

A Minor Díaz y a Bryan Ruiz les dio gusto toparse en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

También mencionó que si los nuevos jugadores del Municipal Liberia pensaban que estarían de vacaciones en el club, se equivocaron, ya que deben buscar la clasificación.

“Exijo porque yo trabajo, mi cuerpo técnico trabaja y uno quiere trascender en el fútbol, abrirse espacio como entrenador y la única forma de hacerlo es trabajando. Esto es duro, porque fue un monólogo de lo que fue el semestre pasado”, concluyó Minor Díaz.

Con ese resultado, Alajuelense selló su segunda victoria en el Apertura 2024 y contabiliza seis puntos; mientras que Liberia registra una unidad, tras el empate sin goles en el Puerto y la derrota en casa contra la Liga.