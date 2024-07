Los dos ‘refuerzos’ menos mediáticos de Alajuelense sorprenden a Alexandre Guimaraes

Los focos de atención en Liga Deportiva Alajuelense durante este arranque están puestos sobre Alberto Toril, Anderson Canhoto, Larry Angulo e Iago Falque, los nuevos extranjeros rojinegros que, desde el primer momento, se encargaron de pulverizar la duda de si serían “paquetes”.

También los reflectores enfocan a Fernando Piñar, ese lateral derecho que el propio Alexandre Guimaraes dijo en Liberia que sabe domar los toros, en analogía con el pasado del futbolista, cuando practicaba la monta taurina en diferentes redondeles de Nicoya.

No pueden faltar comentarios sobre la espera para el debut de Rónald Matarrita en esta nueva etapa con la Liga.

Pero hay dos jugadores con minutos desde el arranque y que están dispuestos a poner todo de su parte para consolidarse. Son Creichel Pérez y Rashir Parkins, los dos futbolistas que estuvieron a préstamo durante la última temporada, pero que sin imaginarlo, Alexandre Guimaraes les seguía la pista. Quería verlos de cerca y su decisión fue que se quedaban.

LEA MÁS: Alajuelense deja al descubierto el ABC de cómo concreta sus fichajes

“Los dos bien, nos convencieron en pretemporada. Pérez hizo un esfuerzo tremendo para ponerse en forma física después de que venía de sus vacaciones y lo que está mostrando es que es un jugador que tuvo los minutos necesarios cuando estuvo en Pérez Zeledón para cuando lo hemos puesto, que se desenvuelva bien”, expresó Alexandre Guimaraes tras el triunfo de Alajuelense por 2-1 en Liberia.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes: ‘Un equipo que quiere ser campeón debe ganar algunas veces sufriendo’

El técnico de la Liga detalló que la misma situación se presenta con Rashir Parkins, un futbolista de características interesantes que le puede aportar bastante al equipo, de acuerdo con lo que tiene en mente.

Creichel Pérez intenta superar la marca de Waylon Francis en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

“Son jugadores que nosotros creemos que pueden tener un futuro acá, si se mantienen en la línea que han mostrado hasta ahora. Estamos muy contentos de esas dos incorporaciones”.

Creichel Pérez y Rashir Parkins tuvieron minutos en la Recopa que Alajuelense le ganó a Saprissa por 3-1; también ingresaron de cambio en el triunfo contra Santos por 2-1 y en la victoria a domicilio con ese mismo marcador frente al Municipal Liberia.

Rashir Parkins: ‘Quería regresar a la Liga’

Llegar a Alajuelense siempre fue un anhelo para Rashir Parkins, pero tiempo atrás se topó que ante la competencia, no entraba en los planes del técnico. Era el sacrificado y, si no iba a jugar, la decisión era enviarlo a préstamo para que adquiriera experiencia.

Cuando tuvo algunas apariciones con la Liga no lo hacía mal. Estuvo cedido a Sporting, Pérez Zeledón y Puntarenas FC. Pero eso se acabó, porque Alexandre Guimaraes volvió a verlo.

“Es un objetivo que me tenía cuando salí, los primeros seis meses en Puntarenas no fueron muy buenos, pero ya los segundos seis meses sí, porque quería regresar a la Liga. Amo esta institución, me gusta estar aquí, siempre ha sido un sueño estar aquí. Quiero darlo todo”, afirmó Rashir Parkins a La Nación.

Confesó que no se esperaba que Guima lo estuviera viendo, porque al principio, en el torneo pasado, en Puntarenas solo estaba entrenando de cambio.

Iniciar la temporada ganando la Recopa con Liga Deportiva Alajuelense fue una alegría para Rashir Parkins, Guillermo Villalobos y Luis Rodríguez. (Instagram Rashir Parkins)

“No estaba jugando regular y cuando escuché eso la verdad me alegró mucho, me dio confianza y ya en los últimos partidos pude entrar y lo hice de la mejor manera. En las vacaciones estuve desde quince días antes entrenándome en el CAR, preparándome para cuando nos tocara iniciar la pretemporada”, reveló.

También denota el interés con el que asumió esta nueva oportunidad que se le presenta con la Liga.

“Quiero ganar todos los títulos, esta institución merece mucho. Hemos sufrido mucho y esperamos en este torneo lograr todos los objetivos”.

Creichel Pérez: ‘Me siento capaz de estar en Alajuelense’

“Esto era lo que quería, tuve que tomar el camino duro de ir a Pérez Zeledón, como dicen popularmente, comer tierra. Ahora estoy maduro y me siento capaz de estar en Alajuelense”, afirmó Creichel Pérez.

Creichel Pérez está motivado en su regreso a Alajuelense

Durante los tres partidos de preparación que tuvo la Liga hizo dos goles y sabía que esas anotaciones le daban puntos en el examen, porque tenía claro que Alexandre Guimaraes estaba tomando nota.

“Quiero retribuirle la confianza que él me dio y mostrar todo en la cancha, para sacar el objetivo, que son los cuatro campeonatos. La competencia está muy dura, vemos que quedan jugadores importantes afuera y quiero aprovechar esta oportunidad, darlo todo por la Liga”.

Creichel Pérez se siente con más madurez para ser parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque él es un 10, Guima lo utiliza como extremo. Ante Santos y contra Liberia ingresó en sustitución de Anderson Canhoto.

“Quiero dar lo mejor en esa posición, sé que me cuesta, pero intento dar lo mejor. Lo que quiere cualquier futbolista en el club es ser protagonista, ayudarle a sacar títulos, a sumar goles y eso es lo que quiero. Voy paso a paso, ahorita sé cuál es mi rol y si me toca ayudarle al club con asistencias y con goles lo haré”.

Alajuelense jugará de nuevo el domingo 28 de agosto, cuando reciba a Santa Ana a las 6 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Estos son los precios para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Santa Ana, pactado para el domingo 28 de julio en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico, puede registrarse aquí.