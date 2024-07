Alexandre Guimaraes: ‘Un equipo que quiere ser campeón debe ganar algunas veces sufriendo’

- ¿Las variantes ante Liberia se dieron pensando en la dosificación para la Copa Centroamericana y el Torneo Apertura 2024?

- De ser posible, sí. Ya lo habíamos conversado con los futbolistas. Por esa razón realizamos la pretemporada que hicimos, para poder probar diferentes combinaciones de los jugadores que tenemos, y hoy fue uno de esos partidos. La convicción de saber que tienen su oportunidad, que lo que el entrenador habla no es paja, es así. Los jugadores demostraron esa sintonía que tienen entre ellos y con el cuerpo técnico. El domingo será lo mismo porque la cosa no para; el jueves empezamos la Copa Centroamericana. Por eso pedimos el plantel que pedimos, para tener la profundidad necesaria para hacer lo que estamos haciendo.

- ¿Cuál fue la razón por la que a la Liga le costó más el segundo tiempo?

- Lo primero es que el rival juega. El rival consiguió un gol, lo cual obviamente hace que crea que puede igualar por lo menos el partido. Nos fuimos un poco hacia atrás producto del empuje del rival. Después de eso empezamos a hacer las variantes que teníamos que hacer, porque un equipo que quiere ser campeón debe ganar algunas veces sufriendo, y hoy fue así. El equipo mostró garra, corazón y fue solidario en los esfuerzos. Pudimos ser un poquito más finos cuando traspasamos la media cancha, pero no se pudo dar.

¿Qué opinión le merece el rendimiento de Fernando Piñar?

- Es un jugador que se adaptó muy bien a lo que nosotros planteamos. Hoy pensamos que lo podíamos dosificar un poco en términos de minutos, pero el partido se puso bravo y había que mantener a los domadores de toros. Cuando él salió, ya no daba más. El ingreso de Guillermo (Villalobos) en esa zona nos ayudó mucho, y eso es lo que queremos siempre.

Después de sumar dos victorias por campeonato, ¿qué siente que deben corregir?

- Debemos poner atención a la continuidad de los partidos, quizás el tema de regular más el ritmo de juego cuando vamos atacando y quizás sostener un poco más la pelota en media cancha del equipo rival. Eso es un aspecto que debemos mejorar cuando el partido se pone bravo, como hoy. Pero tengo los jugadores para promover eso y ahora es el momento de mostrarles las correcciones en los videos y escoger los futbolistas necesarios para que el equipo sea fuerte defensivamente.

- ¿Cuál es el análisis que hace de la actual defensa de Alajuelense?

- La defensa está bastante bien. La solidez de atrás, bien, en gran parte por el compromiso colectivo de todos los jugadores de la segunda y tercera línea. Entonces están siendo muy seguras las coberturas, muy a tiempo, ganando la mayoría de los duelos. Así que por allí es donde debemos seguir en esa línea. Sabiendo que debemos ir dando opciones de minutos a todos los jugadores.

¿Cuánto le falta a Rónald Matarrita para debutar en el torneo?

- Rónald ha estado entrenando muy bien. Los que se quedaron allá hicieron 60 minutos de un colectivo contra la Sub-20. El informe que me llegó fue que resistió bastante bien. Ahora habrá algún momento. Vamos a proceder a conocer cómo va la recuperación. Ian (Lawrence) viene haciendo un trabajo descomunal. Primero tengo que hablar con los jugadores para que ellos conozcan mi decisión. Lo que sí estamos seguros es que Rónald Matarrita está mucho mejor que cuando comenzó.

- ¿Qué le genera el volver a jugar en el Morera Soto el domingo ante Santa Ana?

- Los aficionados están deseando ver un equipo como el que mostramos en los dos partidos anteriores, juegue quien juegue. Sabemos el carisma que tienen algunos jugadores ante la afición, eso es innegable, pero los mismos jugadores se están dando cuenta que hasta cuando les toque deben dar el máximo.

- ¿Está Alajuelense al 100% en este momento?

- Hoy jugamos al 100% de nuestras capacidades. Pero ese 100% requiere tiempo, rodaje, etc. Pero hoy jugamos al límite lo que debe hacer un jugador profesional siempre.

- ¿Cuál es el análisis que hace de Santa Ana, su próximo rival?

- Conocemos y es normal el cambio de categoría. No es así de un día para otro que los futbolistas se adaptan a un ritmo diferente. Nosotros esperamos un partido bravo porque tienen jugadores de experiencia que saben jugar este tipo de partidos y es un partido en el que no debemos perder el foco. También hay exjugadores de la Liga que conocen la cancha... todos son factores que hacen que no sea un partido fácil.