Marilenis Oporta: la futbolista de Alajuelense que aprende a vivir con lupus está lista para volver

Marilenis Oporta cuenta los días, las horas y los segundos para jugar de nuevo con Liga Deportiva Alajuelense. Cuando eso pase, lo más probable es que la futbolista que está aprendiendo a vivir con lupus llore de felicidad.

Será un momento especial para sus seres queridos, para cada integrante del equipo pentacampeón nacional de fútbol femenino y para la afición rojinegra que tanto quiere a esa aguerrida defensora.

Durante todo este tiempo, ella no se perdió ningún partido de las leonas. Ahí estaba siempre desde la grada, apoyando a sus compañeras, controlando los deseos de jugar y pensando que siempre la salud es lo primero.

Marilenis Oporta y su historia con el lupus

Marilenis Oporta prometió volver más fuerte y está a punto de cumplirlo. Ella es esa jugadora que no da un balón por perdido; es la que el 21 de julio de 2022 se convirtió en ciudadana costarricense por naturalización, luego de haber pasado toda su vida sin papeles.

¿Cómo? Cuando se proyectó el documental Leonas en la pantalla grande, ahí se contó esa parte de su vida. Ella explicó que no nació en un hospital y su mamá la trajo a territorio nacional muy pequeña.

“No había ningún documento que constatara que había nacido en Nicaragua, ni en ningún país, en realidad”, mencionó Marilenis Oporta en aquel momento.

Eso le generaba algunos problemas, necesitaba nacionalizarse para jugar en la Selección, tener pasaporte para representar al país y, por qué no, ser legionaria en algún momento.

Pero ese no es el único episodio duro de su vida, porque en ese documental también hizo la cruda confesión de que años atrás se enfermó por aguantar hambre, sin que su mamá lo supiera.

Después llegó la otra prueba, aquella que la sacó de las canchas en diciembre de 2022 cuando empezó a hincharse y tenía un cansancio que no se le quitaba con nada.

Luego de varios exámenes que le practicaron, recibió un diagnóstico que la llenó de miedo: lupus. Y como consecuencia de eso, también tenía una afección en el riñón.

El diagnóstico rápido ayudó a estabilizarla y tres meses después recibió la autorización para empezar una rutina de ejercicios específicos en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Marilenis Oporta está muy entusiasmada porque se siente bien físicamente y pudo hacer pretemporada con Alajuelense. Ella está lista para regresar al fútbol de manera oficial. (Jose Cordero)

Ya eso era un verdadero avance para esta jugadora que durante dos meses ni siquiera le quedaban sus zapatos debido a lo hinchada que se encontraba. Y que había pasado de no consumir ningún medicamento a tomarse veinte o más pastillas mientras controlaba el lupus.

Su regreso pudo haber sido en las instancias finales del torneo pasado, pero no estaba inscrita. Además, también ella misma sabe que era mejor hacer la pretemporada por el tiempo que estuvo sin jugar.

“Ahora veo la vida de una manera muy diferente, antes no valoraba tener muchas cosas, ni a las personas que siempre están con uno. Esta enfermedad me ayudó a darme cuenta de quiénes están para mí, a vivir con esto y para mí es un reto más. Estar de vuelta entrenando es un reto más”, expresó Marilenis Oporta a La Nación.

No fueron meses fáciles, pero nunca se rindió y está deseando verse de nuevo en un partido oficial, haciendo lo que ama.

“Yo desconocía totalmente lo que era el lupus. Al principio me dio mucho miedo por la salud y porque pensaba que no podría volver a jugar, pero Dios puso a los médicos especiales para mí. Me trataron muy rápido, porque tengo entendido que a veces duran un poco en saber qué es lo que uno tiene”.

En su caso, en menos de un mes ya sabían que tenía lupus y aunque el tiempo se le ha hecho eterno, también es consciente de que se lo trataron rápido.

“La verdad que para mí vivir con lupus es nuevo, pero lo asumo como un reto para mi vida, una prueba más. La verdad es que estoy aprendiendo a vivir con esto”, destacó.

Esas palabras llevan un trasfondo, que quizás no todos tienen claro: esa enfermedad no se cura, pero se controla.

“Los chequeos antes eran más constantes, ahora son cada dos meses o cada seis meses. Todo ha ido evolucionando de la mejor manera y con cuidados, yo creo que puedo seguir con una vida normal. Tengo que cuidarme mucho del sol y con la sal en las comidas. Después de ahí, todo igual”.

En su caso, le beneficia mucho que el equipo femenino de la Liga se entrena muy temprano en el CAR y cuando empiezan a salir los rayos del sol con más fuerza, la sesión en cancha se acaba.

Por su salud, no podrá jugar partidos a las 11 a. m., pero la mayoría de encuentros de fútbol femenino son en horarios nocturnos. Así que no habrá problemas con eso.

“Tengo muchas ansias, por mí que empiece ya la verdad, físicamente me he sentido bastante bien y espero poder tener minutos. Estoy deseando que el campeonato empiece ya”.

Volver tampoco fue fácil, pues contó que en un momento cuando tenía cinco meses de no hacer absolutamente nada de fútbol, la primera vez que intentó regresar se desgarró y estuvo un mes fuera.

Se recuperó al trabajar con el readaptador físico y llegó el momento en el que él consideró que la jugadora estaba lista para el nuevo comienzo, con todas.

“A nivel físico me siento demasiado bien y estoy deseando que empiece el torneo”, insistió.

Uno de sus anhelos cuando esperaba con ansias la nacionalización era luchar para ganarse un puesto en la Selección Femenina, pensando en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“Estaba teniendo llamados seguidos, pienso que me iba muy bien y tenía mucho ritmo con el club. Al final, yo lo tomo como que todo pasa por algo. Dios tiene planes mejores para mí”.

¿Qué es el lupus? El lupus es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca los propios tejidos y órganos (enfermedad autoinmunitaria). La inflamación que causa el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones.

El lupus puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas generalmente son similares a los de otras enfermedades.

La cuenta regresiva está en marcha. A falta de la programación oficial de la jornada inaugural, la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) tiene el 6 de agosto como la fecha estipulada para el banderazo de salida del Clausura 2023.

En la primera fecha se enfrentarán de nuevo los dos equipos que pelearon el título en las últimas dos finales del fútbol femenino: Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Sporting FC.

Además, Saprissa FF se enfrentará a Pérez Zeledón; Cofutpa se medirá a Herediano y Dimas Escazú jugará contra Municipal Pococí.

