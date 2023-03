Marilenis Oporta y su lucha contra el lupus: ‘Volveré más fuerte’

A Marilenis Oporta se le conoce por ser una guerrera en la cancha, pero también fuera de ella. Su vida siempre ha estado llena de pruebas muy duras, todas las ha superado y la futbolista se aferra a la convicción de que eso pasará también con la enfermedad que tiene: lupus.

Marilenis Oporta tiene tres meses sin jugar. Ella está en tratamiento, luego de que le diagnosticaron lupus.

“La jugadora Marilenis Oporta fue diagnosticada con lupus y, como consecuencia de esto, presenta una nefritis lúpica (afección del riñón)”, informó Alajuelense en un comunicado oficial.

El club indicó que la defensora se encuentra en tratamiento para estabilizar el proceso inflamatorio, el cual ha evolucionado con éxito gracias al diagnóstico temprano y al manejo adecuado desde diciembre del 2022.

“Gracias a todos por siempre estar pendientes, Dios primero y volveré más fuerte. Gracias a Liga Deportiva Alajuelense por estar durante todo el proceso”, posteó Marilenis Oporta en sus redes sociales luego de que la Liga publicó su parte médico.

El viernes pasado y mediante esa misma vía, ella contó que después de tres meses volvió a correr.

“Realmente me siento muy feliz, no han sido meses fáciles para mí, pero definitivamente Dios es muy bueno conmigo. Cada día las sensaciones son mejores y mi estado de salud también. Dios primero, pronto estaré de vuelta”, comentó.

¿Qué es el lupus? El lupus es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca los propios tejidos y órganos (enfermedad autoinmunitaria). La inflamación que causa el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones.

El lupus puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas generalmente son similares a los de otras enfermedades.

Así empezó todo

A algunos aficionados les llamaba la atención que por qué Marilenis Oporta no estaba en la convocatoria de Wílmer López para los partidos de la final del fútbol femenino, en diciembre pasado.

La respuesta es que la defensora se encontraba enferma y para entonces no se sabía qué era lo que tenía, pues apenas empezaban a practicársele los exámenes médicos.

Mercedes Salas, la coordinadora de fútbol femenino de Alajuelense recordó que en uno de los partidos de la semifinal contra Herediano, Marilenis Oporta fue escogida para ir al control antidopaje.

“Cuando estaba haciendo fila para el examen, yo la vi como con una pancilla y le pregunté que por qué estaba así. En eso le vuelvo a ver los pies y la cara, estaba toda hinchada”, recordó Mercedes Salas.

— “¿Opo, qué te pasó?”, le preguntó la dirigente en medio de su asombro y con mucha preocupación.

— “No sé, Meche”, respondió la futbolista.

— “¿Pero usted viene así hace días, sintiéndose mal?”, replicó Salas.

— “No, no, nada más me he sentido como que me estoy hinchando”, contestó Oporta.

Así empezó la alerta de que algo no andaba bien y en el siguiente partido terminó con los pies demasiado hinchados y llegó a un entrenamiento de igual manera, muy hinchada.

“Una es mamá, abuela y todo y uno anda pendiente de todo. Ella es una de las más pegas, es una de las chineadas, yo me la traje de Sporting y me comprometí en cuidarla. Todos empezamos a correr y hemos venido en el día a día con ella, viendo la situación”, relató Mercedes Salas.

Contó que la futbolista está tratándose con un especialista y que en el equipo se han comportado a la altura.

“Corremos con las medicinas, es un tratamiento muy grande que ella lleva, toma muchas pastillas y esperamos en Dios que salga la epicrisis final para ver qué pasa”, exteriorizó.

Pero lo que sí sabe es que este proceso no ha sido nada fácil y ella le ha hecho frente.

“Había días que no podía ni levantarse, algunas amigas llegaban y se quedaban con ella. Había que pagarle Uber o llevarla a las citas, porque no podía caminar mucho, los pies los tenía demasiado hinchados. Creo que para ella esta etapa ha sido muy difícil y ha sido súper valienta”, expresó Salas.

Contó que siempre que la llamaba para saber cómo estaba le respondía que bien y ella no sabía si creerle o no, porque en ningún momento le dijo que se sentía mal.

“Es una muchacha callada, comprometida en la cancha. Cuando se le hacían los exámenes si estaba muy preocupada por saber qué era lo que tenía y esto ha sido muy fuerte para todo el equipo, pero vamos con la fe en Dios de que salga de esto.

”Hay días que va a hacer trabajos, pero sabemos que es una enfermedad que no se puede asolear y veremos qué tendrá dispuesto la parte médica ya cuando le puedan dar de alta, pero ahorita sigue incapacitada”.

En este momento puede efectuar trabajos específicos en el gimnasio, pero sin exponerse.

“Marilenis es una muchacha que se da a querer, que todos la queremos en el equipo y que se diera esto es duro para todos, pero hay que hacerle frente y ayudarla a estar optimista. Ahorita hace pequeños trabajos de gimnasio, a veces no puede ir porque amanece con vómito, otros sí puede. Esto es del día a día y esperar a ver qué pasa con todo”, apuntó Mercedes Salas.

Marilenis Oporta es aquella futbolista que el 21 de julio de 2022 se convirtió en ciudadana costarricense por naturalización, luego de que había pasado toda su vida sin papeles. Es quien hizo la cruda confesión de que hace tiempo se enfermó por aguantar hambre.

“Yo no nací en un hospital, entonces no había ningún documento que hiciera constar que había nacido en Nicaragua, ni en ningún país, en realidad”, dijo entre risas cuando se estrenó el documental Leonas, donde contó su historia.

Ella soñaba con obtener la cédula y el pasaporte para ir en busca de algunas metas, como ser tomada en cuenta en la Selección Nacional y hasta jugar en el extranjero.

Hoy eso está en pausa. Primero debe recuperarse, pero la promesa de Marilenis Oporta está intacta: “Volveré más fuerte”.

