Futbolista de Alajuelense obtuvo nacionalidad costarricense

Al ser tica, Marilenis Oporta ahora podrá ser llamada a la Selección Femenina. Fotografía: Prensa Alajuelense

“Oficialmente soy tica”. Ese mensaje escrito por Marilenis Oporta en sus redes sociales le provoca una gran alegría a ella, a su mamá y a la afición del fútbol femenino en general.

“Para mí es un sueño hecho realidad, estuve esperando este momento con ansias. Sé que esto me abrirá muchas puertas y que ahora la posibilidad de poder jugar con la Selección Nacional es más real”, expresó Marilenis Oporta a La Nación.

La futbolista de Liga Deportiva Alajuelense sabía que el trámite podía salir en cualquier momento, a veces ella sentía que se había tardado más de lo que hubiese querido, pero fue este 21 de julio cuando finalmente se concretó todo.

“Hoy ya recibí la nacionalidad oficial y ya solicité mi cédula tica”, contó la defensora a este medio.

Quizás pocas personas sabían realmente su situación, hasta que ella contó su historia en el documental Leonas.

En ese filme, a la zaguera se le llenaron los ojos de agua cuando recuerda esa etapa tan dura, porque en su intento de abrirse paso como futbolista estuvo a nada de renunciar a su sueño, pues se enfermó por aguantar hambre.

“Mi historia es bastante fuerte, estoy segura de que las personas que puedan verla de una u otra manera les va a llegar y la verdad es que yo me siento muy feliz, también es como una liberación para uno poder soltar cosas que durante años lleva guardándose. Y al hacerlo, eso me hace sentirme más tranquila”, relató.

Tiempo atrás, cuando Alajuelense consiguió el bicampeonato de manera invicta y que también se adueñó de la Supercopa en el fútbol femenino, Marilenis dio a entender en sus redes sociales que cosas buenas estaban por venir.

Algunos aficionados tomaron aquel posteo como un aviso de que se podría ir de la Liga, pero en realidad de trataba de algo distinto.

“El mensaje lo agarraron por otro lado, pero la verdad es que desde el momento en el que yo comencé a hacer mis trámites de nacionalidad a mí me emocionó un montón”.

Marilenis Oporta nació en Nicaragua y se siente tan orgullosa de eso como del hecho de que ha vivido prácticamente toda su vida en Costa Rica.

Tenía poco más de un año cuando su mamá decidió salir de su país para buscar un mejor futuro en territorio nacional y se mudaron a San Carlos.

“Es complicado, al yo venirme tan pequeña para Costa Rica no tenía ningún documento. Por ejemplo, yo no nací en un hospital, entonces no había ningún documento que hiciera constar que había nacido en Nicaragua, ni en ningún país, en realidad”, dijo entre risas.

Y añadió: “Para vivir en Costa Rica uno debe tener una cédula de residencia y mi mamá tuvo que hacer unos trámites para poder inscribirme como nacida en Nicaragua”.

Sin embargo, nunca ha tenido pasaporte y necesitaba la nacionalización para gestionarlo.

“Algunas oportunidades le salen a uno y por un solo documento no se puede agarrar la opción, pero bueno, también las cosas salen cuando tienen que salir. Yo sigo paciente, estoy muy feliz en la Liga, pero obviamente mi sueño y mi deseo es poder ir a jugar a otro país. Será en el tiempo que Dios quiera”, relató la jugadora.

Su pensamiento era que el ser tica se daría en el momento exacto que tuviera que ocurrir. Y pasó este jueves.

Al convertirse en ciudadana costarricense, Marilenis Oporta ahora también puede ser tomada en cuenta por Amelia Valverde para la Selección Femenina, no como una invitada a las prácticas, sino ya como una futbolista que puede aportarle mucho.

Además, no es la única buena noticia que se generó para las tricampeonas nacionales. Aparte de que Marilenis Oporta ya es tica, la estadounidense Jennie Lakip regresó el miércoles al país y este jueves retomó trabajos en el Centro de Alto Rendimiento, en Turrúcares.