Futbolista de Alajuelense: ‘Pasé de no tomar pastillas a tomarme 20 o más al día por el lupus’

Marilenis Oporta se tomó su tiempo para asimilar que estaba enferma y tiene lupus. Casi no podía hablar del tema con nadie, pero cuando se sintió lista, fue como un desahogo.

Todo empezó desde hace tres meses, en los cuales, hubo días que los pasó muy mal y que se asustó, al ver su cuerpo completamente hinchado.

Después de hacer su rutina de ejercicios específicos en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela, la futbolista de Alajuelense atendió a La Nación y concedió esta entrevista.

Marilenis Oporta disfruta al máximo los minutos de trabajos físicos que puede efectuar en el gimnasio del CAR. Ella contó a 'La Nación' cómo se dio cuenta que estaba enferma. (Prensa Alajuelense)

- ¿Cómo se da cuenta usted de que algo no anda bien con su salud?

- Había ido a Europa con la Selección Femenina y vine con molestias en el estómago. Yo pensé que había sido la comida, porque soy un poco delicada con eso. El último partido antes de semifinales fue contra Dimas y me sentía mal.

“Yo solo deseaba jugar y ya irme para mi casa, comencé a sentir cansancio. Venía a entrenar y sentía que lo venía a hacer por cumplir, no estaba ni disfrutando de entrenar y no era porque yo no quería, sino porque mi cuerpo tal vez no lo soportaba y llegaba a mi casa a dormir cuatro horas. Después me dormía temprano y al día siguiente venía a entrenar cansada”.

LEA MÁS: Marilenis Oporta y su lucha contra el lupus: ‘Volveré más fuerte’

- ¿Qué pasó después?

- Para ese partido de la semifinal me tocó ir a la prueba doping y tomé demasiado líquido para poder hacerlo. Ese fin de semana empecé a notar que las piernas se me estaban hinchando más de lo normal.

“Al lunes siguiente le dije al doctor que no me sentía bien. De inmediato me mandaron a hacer los exámenes y comenzaron a notar que habían cosas no normales en mi cuerpo y seguí en exámenes durante aproximadamente un mes.

“Ese fue el tiempo que duraron para determinar que lo que tenía era lupus. Faltaba saber de qué tipo era y me tuvieron que hacer una biopsia. En un riñón se estaban presentando problemas y gracias a Dios no eran tan graves, entonces se pudo tratar con medicamentos y actualmente estoy medicada”.

Todo lo que necesitas saber sobre el lupus: causas, síntomas y diagnóstico

- ¿Cuánto alivio le da en este proceso ver que ya no está hinchada?

- La hinchazón en mi cuerpo duró como dos meses. Desde hace mes dejé de estar hinchada, pero fue difícil, porque no podía usar ni zapatos ni nada. Gracias a Dios ya ahora puedo entrenar de a poco y ojalá pueda seguir.

- ¿Qué tan difíciles han sido todos estos días?

- Para mí fue bastante difícil, porque en el momento que me pasa estábamos en un punto bueno, venía la final y uno siempre espera jugar esos partidos. Para mí fue complicado por ese lado, pero el tema emocional ha venido de menos a más (se le entrecorta la voz, respira unos segundos y continúa).

“He tenido a mi familia muy cerca, a mi mamá en especial, mis amigos también y eso es muy importante, aparte del apoyo que me ha dado la Liga, desde que inició todo hasta ahora ha sido bastante importante para mí.

“Sin la ayuda de ellos, para mí no hubiese sido fácil tratarme esto. Yo estoy profundamente agradecida con el club, porque médicamente ha sido muy bueno el trato que me han estado dando y muy rápido. Ha sido difícil, pero me siento bien”.

- ¿Se siente privilegiada al ver que la evolución más bien ha sido rápida?

- Claro y es hasta ahora que ya puedo hablar de este tema, que hacerlo ha sido como una liberación para mí y agradezco el espacio por esta entrevista.

“Al principio no era fácil para mí decir que tenía una enfermedad, pero ahora lo puedo hablar. Después de que la Liga difundió el comunicado, muchas personas me han escrito para contarme que tienen esta enfermedad y entonces eso ha hecho que me sienta tan sola, como que solo yo tengo lupus (se le entrecorta la voz de nuevo).

“Estoy agradecida con Dios, con la Liga y con la vida porque mi evolución ha sido bastante buena y ahora tengo muchas ganas para estar mejor y volver cuando sea prudente a lo que amo, que es jugar fútbol”.

LEA MÁS: Futbolista de Alajuelense recuerda cuando se enfermó por aguantar hambre

- ¿Qué sintió cuando recibió el aval para volver al gimnasio y correr un poquito?

- Para mí ha sido una alegría, estoy muy feliz porque aunque sean cinco minutos de estar en el gimnasio, para mí es demasiado. Es que ha sido un cambio duro. De pasar de estar todos los días metida en la cancha a estar encerrada en la casa fue difícil.

“Poder regresar aquí al CAR, a lo que me gusta, es bastante bonito, es bastante alentador, aunque sea así, apenas con un poquito de gimnasio, pero ya para mí eso es bastante y estoy contenta”.

- A veces es mejor no cuestionarse las cosas, pero también suele ser algo muy natural. ¿Se ha preguntado por qué a mí?

- Por supuesto. Y más al inicio. Muchas veces me hacía la pregunta del por qué a mí, muchas veces lloraba preguntándome por qué yo, si hago deporte, me cuido, pero es que también en medio de ese desconsuelo que uno tiene, se cae en cuenta de que todas las personas estamos propensas a enfermarnos.

“Llegó el punto en el que entendí que dejar todo en manos de Dios era lo más importante, que Él me tiene que enseñar algo con todo esto (llora y continúa después de unos segundos) y yo sé que será así”.

- Usted ha pasado por pruebas fuertes y las ha superado, como cuando se enfermó por aguantar hambre y los problemas por no tener papeles hasta obtener cédula tica. ¿Es un aliciente ver lo que le ha pasado para luchar por su salud?

- Sí, yo lo tomo como una prueba dura más. Siempre me ha tocado pasar por muchas pruebas y siempre las he afrontado con mucho positivismo y esta es una más, que tomo de esa manera.

LEA MÁS: Mi vida con Lupus: testimonios de lucha entre la incertidumbre y la fe

- Cuando estaba hinchada y ya le dieron el diagnóstico, ¿qué era lo que más le preocupaba?

- Lo que más me preocupaba era lo que me pudiera pasar. Al principio no entendía mucho de lo que estaba pasando, porque de la noche a la mañana estaba toda hinchada.

“Me preocupaba pensar en que no podría volver a jugar fútbol, pero luego también yo sabía que el tema de mi salud tenía que ser lo más importante y me asustaba mucho ver mi cuerpo totalmente hinchado”.

- ¿Cómo ha sido durante este tiempo ver la mayoría de partidos desde las gradas, porque ahí la he visto?

- He intentado ir a todos los juegos. Yo creo que mis compañeras también me han hecho sentir parte de y eso es importante para mí. Uno siempre desea estar ahí adentro, pero mi rol es diferente por ahora y ahí voy a estar, en todos los partidos que pueda para apoyar a mis compañeras.

- ¿Qué le han explicado del lupus?

- Me dicen que posiblemente yo tengo lupus por genética y con respecto a los cuidados no tengo que exponerme al sol en lo más mínimo. En el momento que vuelva a entrenar hay que tener los cuidados previos, usar mangas y mucho bloqueador.

“Cuando salgo a mi vida diaria el bloqueador no puede faltar, ya es algo de la rutina. Así como tuve que adaptarme a una rutina con los medicamentos, también será para eso y uno se acostumbra a vivir con eso”.

- ¿Hay algún plazo con el tratamiento?

- Todo depende de cómo evolucione mi cuerpo, gracias a Dios los exámenes que me han hecho reflejan que voy mejorando con el tratamiento. Las dosis han ido bajando, gracias a que estoy evolucionando bien. La idea es que llegue el momento en el que ya sea la menos cantidad de medicamento, pero vamos a ver cómo me responde el cuerpo.

- ¿Cómo le fue al principio con las medicinas, porque al ser fuertes dan reacción?

- Pasé de no tomar pastillas a tomarme 20 o más al día por el lupus. Al principio mi cuerpo no lo aceptaba, había días que pasaba con ganas de vomitar, me dolía el estómago, pero me dijeron que era normal.

“Actualmente, los medicamentos ya son parte de mi rutina y por dicha mi cuerpo ya los acepta.

“A mí por momentos se me olvida que estoy así, es como si todo esto ha sido un sueño, pero verme como estoy evolucionando es bastante importante y es de mucho agradecer. Estuve muy mal, pero voy mejorando”.

- ¿Qué piensa de esas metas que usted tenía a muy corto plazo?

Todo pasa por algo y uno solo tiene que aceptar y en su momento saber por qué pasan las cosas. Ahora queda recuperarme, prepararme y seguir. Siempre he sido una persona de retos, esto es un reto más que debo afrontarlo.