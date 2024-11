Lo que dicen en Alajuelense sobre el Mundial de Clubes 2025

En Liga Deportiva Alajuelense no creen, pero tampoco dejan de creer; simplemente se mantienen al tanto de cualquier novedad que pueda surgir sobre el Mundial de Clubes 2025.

Los rojinegros no se hacen ilusiones en vano, ya que, aunque algunos medios mexicanos mencionan el nombre del cuadro rojinegro como una de las posibilidades para acceder a esa competición en caso de que Pachuca o León no puedan asistir por multipropiedad, aún no existe ningún pronunciamiento oficial.

Hasta ahora, solo se conoce el reglamento, que estipula que al Mundial de Clubes no pueden acudir dos equipos del mismo dueño. En caso de que se implemente esa regulación, tampoco se sabe qué criterio utilizaría la FIFA para definir al sustituto.

El presidente del Club León, Jesús Martínez declaró en México que ellos están a la espera de la decisión final del ente rector del fútbol.

“Al no tener ninguna resolución aún, no puedo hablar al respecto; estamos esperando la resolución. No puedo hablar de algo si no hay resolución, más bien lo que puedo decir es que nosotros lo ganamos dentro de la cancha y esperamos respeten nuestro lugar”, comentó Jesús Martínez, en declaraciones difundidas por el diario El Universal Hidalgo.

Mientras que en México persiste la incógnita sobre qué pasará con Pachuca y León, en Alajuelense no pierden el foco ante supuestos.

Después de convertirse en el primer semifinalista del Torneo de Apertura 2024, la Liga dirige toda su atención al objetivo de amarrar el liderato genera, y si es posible, hacerlo cuanto antes.

La intención de Alexandre Guimaraes y sus hombres es llegar en su mejor momento tanto al desenlace del campeonato nacional como a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra el Real Estelí de Nicaragua.

“No hemos recibido ninguna información; por ahora podría decir que no son más que rumores. Esperemos a ver si hay formalidad en el tema y de verdad se toma alguna decisión”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, en Columbia, antes del triunfo de la Liga como visitante contra Santa Ana, con el doblete de Alberto Toril.

De excluirse a alguno de los equipos del Grupo Pachuca, la situación no parecería fácil de resolver. El perjudicado apelaría, y hasta parece que, en caso de que ocurra, la prioridad sería cederle el cupo a otro club mexicano.

En la misma Liga tienen claro que, de haber alguna opción, esta sería remota, aunque la decisión ni siquiera recaería en Concacaf, sino directamente en la FIFA, de acuerdo con la normativa.

“En algún momento se podrá investigar un poco, pero no queremos tampoco poner demasiada atención a un tema que todavía no se formaliza, que no se aterriza bien. Por supuesto que es una posibilidad si los reglamentos así lo detallan.

”Nos encontramos esperando que las autoridades que manejan esto nos comuniquen formalmente que hay algún tipo de análisis o que el reglamento se está considerando para tomar una decisión, ya sea a favor de la Liga, pero por ahora no”, recalcó Marco Vásquez.

Alajuelense hizo una consulta informal

El secretario técnico de Alajuelense, Víctor Reyes, contó que en el área deportiva mantienen contacto con personeros de Concacaf y que, a raíz de lo que se comenta en la prensa mexicana, hicieron una consulta muy informal sobre el tema.

“Nos dijeron que estaban evaluando y que cualquier comunicación la harían en este caso Carlos Fernández con don Joseph Joseph, que es el presidente, en caso de que Alajuelense, de acuerdo con el ranquin y de acuerdo con lo que está generando esa situación en México, pueda tener la opción de participar en el Mundial.

”Hay posibilidad, pero hay que esperar la comunicación oficial. No queremos trabajar sobre un supuesto. Estamos muy ocupados en el torneo local y en la Copa Centroamericana, y hay que esperar los lineamientos de Concacaf”, apuntó Víctor Reyes.

El Mundial de Clubes 2025 contará con la presencia de 32 equipos y se jugará del 15 de junio al 13 de julio del próximo año.

