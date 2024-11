Celso Borges se libra de la impotencia de no poder ayudar a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense ganó más que tres puntos contra Santa Ana, porque se dio el esperado regreso de su capitán, de Celso Borges, ese futbolista que los rojinegros extrañaron tanto cuando no estuvo, por el equilibrio y la salida que aporta.

En el minuto 61 entregó la boleta para relevar a Anderson Canhoto y esos minutos le sentaron bien, igual que la pausa obligada en la que se dio un respiro.

“Feliz de estar bien, de sentir mi cuerpo bien, de haberme recuperado satisfactoriamente de la lesión. Uno va poco a poco, pero bien”, expresó Celso Borges a Teletica Radio y Columbia, medios con derechos de transmisión con los que conversó el mediocampista antes del partido en el Estadio de Piedades de Santa Ana.

- ¿Cómo se encuentra?

- Tuve una pequeña molestia muscular y ya por dicha me encuentro recuperado. Sin embargo, con estas cosas se va poco a poco para ver las sensaciones. Lo importante es que me siento bien y estoy contento de volver a entrar en una convocatoria, sentirme bien con mi cuerpo y por esa parte, bien.

- ¿Cuánto golpea a un camerino lo que sucedió en el clásico?

- Eso ya pasó, nos recuperamos bien y ganamos contra Sporting que era lo importante.

- ¿Fue difícil estar fuera en estos partidos?

- Sí, porque uno se siente un poco impotente de no poder ayudar al equipo en la cancha, sobre todo cuando los partidos se ponen muy duros, o cuando la cosa está difícil. Si algo demuestra este grupo es que inclusive con algunas bajas, todo el equipo ha respondido y no es casualidad que el equipo esté arriba. Es porque hemos sido un equipo verdaderamente y los que han tenido su oportunidad han asumido bien el reto.

- ¿Cómo califica lo hecho hasta ahora por la Liga?

- Tremendo, en tan solo un año de trabajo que el equipo pueda mantenerse siempre arriba, siempre peleando por los primeros puestos. El equipo está bien, pero esto no ha terminado, sabemos muy bien cuál es el objetivo de este equipo cada seis meses porque esa es la exigencia que tiene la Liga. La exigencia es salir campeón cada seis meses y se basa toda una estructura deportiva en que el equipo salga campeón y ese es el objetivo.

- ¿Qué piensa del trabajo de Rashir Parkins, que fue uno de los que tomó su lugar?

- Fantástico, merecido porque Rashir aparte de ser un extraordinario jugador, es una persona excelente, es un muchacho que ha sufrido mucho para hoy tener la oportunidad, ha pasado dos o tres veces a préstamo en otros equipos, hasta que aquí tuvo más regularidad y ha sabido aprovecharla.

”Es el caso de él, como de muchos otros, que han mantenido la mentalidad correcta para saber que el fútbol a veces es de momentos, es de roles. El llamado a la Selección es merecido, me parece que es muy completo, pero tiene como todos mucho margen para mejorar y hay que llevarlo con calma. Lo importante es que su cabeza está en el lugar correcto”.

- ¿Cómo asimila el grupo a lo interno las críticas tras el clásico?

- Es más fácil siempre corregir ganando, lo del clásico ya pasó, nosotros a los tres días teníamos un partido que el equipo ganó y demuestra mucho la madurez mental en la que se encuentra el equipo.

- ¿Cómo se prepara el equipo en lo mental para el cierre, porque siempre se ha hablado de que la Liga no responde en el momento crucial?

- No lo considero así, el equipo viene de ganar títulos, no se ha podido concretar un objetivo, pero el equipo está siempre en todos los seis meses ahí peleando por lo que quiere.

- ¿Y cómo están en lo deportivo para el cierre?

- Lo más importante es que estemos bien, mentalmente, físicamente, porque deportivamente jugando cada tres días es muy difícil corregir cosas en cancha. Lo que se intenta es recuperar el esfuerzo para hacerlo dos días después.

”Lo que hay que corregir casi siempre ha sido por medio del video y en cancha realmente es muy poquito, porque no se puede, no dan los tiempos. Entonces, el grupo ha podido ver qué son las cosas que han hecho falta, inclusive ganando. Para un equipo que quiere pelear por cosas, eso es muy importante”.

- ¿Físicamente cómo está el equipo?

- Bien, es normal a veces ver jugadores con algún dolor o con alguna otra cosa, con alguna molestia, porque se ha jugado mucho y los tiempos de recuperación son muy cortos. A pesar de eso, el equipo ha estado fantástico.

- Claudio Vivas había dicho que Celso Borges tiene muy buen nivel de fútbol. Aunque la Selección ya es algo cerrado para usted, ¿cree que tiene nivel para aportarle a los jóvenes?

- Lo considero un halago, esperemos que sigan hablando de mi nivel. Cuando tomé la decisión, la tomé desde un lugar de calma y tranquilidad porque sentía que era el momento. Después, en ningún momento vi algún plan, que hubiese alguna intención de que yo siguiera o lo que fuera, por más que tuviera una edad. Yo creo que la comunicación entre las dos partes no hubo, no existió.

”Entonces, me llevó a mí a interpretar que si de esa parte no había información, lo mejor era eso. Un cambio generacional yo creo que a veces es muy difícil de golpe, siempre se necesita una etapa de transición y se necesita gente que lleve esa transición de la mejor manera.

”La gente de experiencia no es gente para desechar, es gente que tiene un valor y puede aportar en alguna otra área que por lo menos sea considerada importante o no. Pero eso ya no es criterio mío, fue mi sentir en ese momento y ahora yo los apoyo a full.

”Siempre he sido fascinado de la Selección y en este momento capaz que estoy mentalmente en otra disposición y en otra etapa. Estoy disfrutando mucho de lo que estoy haciendo, me encanta jugar con la Liga y entonces puede ser de las muchas razones por las que yo estoy bien”.

- ¿Nunca se dio la conversación con Claudio Vivas?

- No, no.

- ¿Si lo hubiesen llamado para que reconsiderara lo hubiese pensado?

- Es que al no tener nunca ninguna comunicación yo sabía más o menos por dónde iba a ir el proceso. Igual, cuando ya yo tomé la decisión, lo hice en un lugar de tranquilidad y estoy orgulloso de la carrera que hice en la Selección y me toca apoyar a la gente que viene de abajo.

