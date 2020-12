“Me he sentido respaldada por todas y también por la señora Mercedes (Salas), la principal de todo, que siempre está pendiente de nosotras y me siento en casa, eso es lo importante, sentirme respaldada tanto por las chicas, la institución, por la gente que sigue a la Liga. Me siento tranquila y por eso me dio la oportunidad, el equipo confía más en mí y agradezco la posibilidad al presidente Fernando Ocampo por tomarme en cuenta”, señaló.