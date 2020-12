“Es importante la posibilidad de retomar algunos entrenamientos con ellas. Debido a la situación sanitaria no teníamos planificado entrenar este año y se nos abre la puerta de hacerlo con el cambio que se dio con el mundial (sub 20). Buscamos tener ese acercamiento nuevamente, después del preolímpico en enero no hemos tenido la posibilidad de verlas entrenar. Es importante regresar, empezar con este proceso podríamos decir que en algunos casos de recambio, interactuar con ellas y tenerlas más cerca”, añadió la entrenadora.