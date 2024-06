Las críticas más duras de asociados de Alajuelense fueron dirigidas hacia alguien en específico

Cinco asociados de Liga Deportiva Alajuelense contaron a La Nación cuáles fueron la principales críticas, quejas y peticiones formuladas a la Junta Directiva en la Asamblea del sábado pasado, en la que Enrique Morúa se reeligió como vicepresidente del club.

Fue la asamblea más concurrida de los últimos tiempos, con la presencia de casi 400 asociados. De ellos, solo los que tienen estatus de activos podían votar, según lo establecen los estatutos, pero todos los demás tenían el derecho de pronunciarse.

Al hacer el uso de la palabra, el mayor peso de las críticas recayó sobre una persona en específico, que es el director deportivo, Javier Santamaría. Casi que por consenso entre todas las personas que hablaron, la solicitud expresa fue que removieran al español de su cargo.

La respuesta que la dirigencia dio en reiteradas ocasiones fue que él se encuentra realizando movimientos en cuanto a salidas y llegadas; pero que después de eso, elaborarán un análisis y definirán si se queda, o se va.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes se confiesa con ‘La Nación’ y responde preguntas incómodas sobre Alajuelense

También varios asociados hicieron hincapié en que por qué no han salido más jugadores del Centro de Alto Rendimiento (CAR) a la Primera División; y que es hora de apostar por más gente de sangre rojinegra alrededor de esos muchachos.

La necesidad campeonatos nacionales no podía faltar, recalcando que esa debe ser la gran prioridad en un equipo grande.

De esos cinco asociados que conversaron con este medio, cuatro prefirieron mantenerse en el anonimato, pero Lázaro Broitman, quien es militante de Transparencia Rojinegra, dijo que la Asamblea en general se condujo con muchísimo orden, con respeto y que no hubo ningún tipo de incidente.

“Hubo un total y casi unánime cuestionamiento hacia la parte deportiva de la institución. Se hicieron cuestionamientos muy serios, de hecho yo me paré muy fuerte con el tema de la gerencia deportiva. Mucha gente criticó a Javier Santamaría”, afirmó Lázaro Broitman.

Así es la democracia en Alajuelense

Relató que los directivos argumentaron que las contrataciones se ajustan con el modelo de juego de Alexandre Guimaraes, al tiempo que rechazaron que fuera el entrenador quien estuviera fichando, tal y como ya lo había asegurado el propio técnico en entrevista con La Nación.

“Fue tan dura la crítica y él no estaba, pero si yo hubiera sido el gerente deportivo y estoy ahí, me paro y me voy. Es que fue durísimo, con epítetos, comentarios y adjetivos. Me quito el sombrero de la manera en la que León Weinstok, Federico Calderón y el mismo Joseph Joseph manejaron en ese sentido la asamblea y tuvieron la paciencia y la tolerancia para escuchar y responder”, destacó Broitman.

LEA MÁS: Enrique Morúa, vicepresidente de Alajuelense: ‘Si no se logra el campeonato debe haber consecuencias, es algo que ha faltado’

También indicó que el centro de la discusión fue la composición de la primera planilla y las malas contrataciones que se han hecho, como fichar a Fernando Lesme, que no era barato, para que casi no jugara nada. O firmar a un portero peruano que no llegó a debutar.

Los asociados de Liga Deportiva Alajuelense ejercieron su derecho al voto, pero también hicieron uso de la palabra en la Asamblea del 8 de junio. (Prensa Alajuelense)

“Se hizo ver que lo que se necesitaba era un lateral y no perder el campeonato por ese factor. La impresión mía es que este es el último chance que tiene esta Junta Directiva no voy a decir que para que gane el campeonato, pero para que no se haga el ridículo que se dio ahora contra Saprissa.

”Que perdamos con un gol de penal en el minuto 95 puede pasar, porque es fútbol; pero lo que no puede pasar es que se repitan los mismos errores en contrataciones y en gerencias”, citó.

Insistió en que la asamblea fue muy respetuosa, bien dirigida, organizada y participativa, pero que en el 70% de la misma se habló del tema deportivo.

“Lo económico no fue factor, se felicitó a la Junta Directiva por los ingresos. A mí me fascinó el informe de la Fiscalía, porque entre otras cosas, trajo criterios bastante válidos en cuanto a la reducción del gasto en futuras negociaciones, que es una recomendación que está dando el fiscal y me parece correcta la apreciación”.

El voto en Liga Deportiva Alajuelense es secreto. (Prensa Alajuelense)

Añadió que el informe del tesorero le pareció mucho mejor presentado en esta oportunidad y que se vio una actitud bastante noble en la Junta Directiva de aceptar la crítica.

Se habló del tema del padrón electoral que no se compartió por una interpretación legal de la Fiscalía y del departamento legal. Eso debido a que hicieron la consulta a la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (Prodhab) y ahí no lo permitieron.

“Eso nace de una recomendación de la Prodhab. Nosotros no la compartimos, pero no nos queda más que respetarla, pero ya por dicha para futuras asambleas se llegó al entendimiento de que las cosas se harán diferentes.

”Se entregarán los informes financieros con más anticipación, que de alguna manera se abrirá un padrón para que la gente sepa cuántos asociados activos hay, quiénes son y uno los podrá llamar”, citó Broitman.

Para la elección de vicepresidente y otros cargos, la papeleta de Enrique Morúa obtuvo 135 votos; la de Transparencia Rojinegra 103 y la de los aficionados 17.

“Ese movimiento de aficionados de verdad que nos generó muy buena impresión, por cómo se organizaron y las propuestas que plantearon. Nosotros logramos el 40% de los votos siendo una oposición constructiva Además, aportamos al fiscal financiero”.

El compromiso de la Junta Directiva fue que algunas cosas cambiarán, tal y como lo aseguró el propio Enrique Morúa, quien sin titubeos afirma que la principal urgencia es encontrar el éxito deportivo con el equipo a cargo de Alexandre Guimaraes.