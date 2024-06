Jorge Luis Pinto toma partida en campaña política de Alajuelense

Jorge Luis Pinto quiere ver de nuevo a su gran amigo José Cabezas como miembro de la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense. Por eso, el extécnico rojinegro y exseleccionador nacional decidió tomar partida en plena campaña política, de cara a las elecciones que sostendrá el club rojinegro este sábado 8 de junio.

La contienda electoral se efectuará en la asamblea general ordinaria del club. Para esta elección se postularon tres papeletas para los puestos de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero y vocal tercero. Además, se elegirá al fiscal financiero, tal y como lo dictan los estatutos de la asociación.

En un video desde Colombia, Jorge Luis Pinto dice: “Queridos amigos liguistas, he seguido como siempre el movimiento deportivo de nuestro equipo y siento con tristeza que no se logren los títulos y que no sea el equipo protagonista y ganador de siempre, que se gritaba siempre: ‘Liga campeón, Liga campeón’”.

De inmediato, aseguró que le encanta saber que el movimiento Transparencia Rojinegra aspira a tener cinco puestos en la Junta Directiva, que viene a elegirse el sábado.

“Para buscar y vivir momentos especiales como los que tuvimos con don Rafael Solís y con don Rafael Ortiz. Por eso, los invito a que se unan a este grupo, que aspira a esas cinco posiciones y podamos gritar posteriormente: ‘Liga campeón, Liga campeón’ y siempre”.

El club hace un llamado a sus asociados activos para que vivan esta fiesta democrática en las urnas y que cada quien elija la opción que le parezca más conveniente. La asamblea de este sábado tendrá su primer llamado a las 3 p. m., en el gimnasio multiusos Salvador Soto Indio Buroy. En caso de que no haya quórum, la segunda convocatoria está para las 4 p. m.

Las papeletas para las elecciones de vicepresidente y otros puestos en Alajuelense

Según ratificó la comisión electoral de Alajuelense, la primera papeleta se recibió el 3 de junio a las 5:08 p. m., conformada por Mariam Jiménez Morales (vicepresidenta primera), William Jiménez Marín (secretario), Judith Alfaro Sotela (prosecretaria), Rosa Nidia Delgado Valverde (primera vocal) y Joseph Vargas (tercer vocal).

Este grupo de aficionados no postuló un aspirante para el otro cargo de fiscal financiero, que se elige en una votación aparte.

La segunda papeleta que recibió Alajuelense fue la de Transparencia Rojinegra, ese movimiento que cuenta con el respaldo de Jorge Hidalgo y Rolando González. La documentación la llevaron el 4 de junio, a las 2:47 p. m.

Por parte de ellos, los aspirantes son: Daniel Salazar Quevedo (vicepresidente primero), José Cabezas Dávila (secretario), Carlos Salas León (protesorero), Sandra Rodríguez Zúñiga (primera vocal) y Guillermo Cornejo Gutiérrez (tercer vocal). Además, presentaron el nombre de Luis Salazar Rojas para el cargo de fiscal financiero.

Mientras que el mismo 4 de junio, a las 2:56 p. m., la Liga recibió la papeleta del vicepresidente actual, Enrique Morúa González. Él presentó como su equipo de trabajo a León Weinstok Mendelewicz (secretario), Marco Zúñiga Ramírez (protesorero), Tara Colenee Key (primera vocal) y Ricardo Prada Meléndez (tercer vocal). Su opción para fiscal financiero es Wálter Hernández Valladares.

La Liga vive un escenario político que no tenía desde hacía años, porque en esta ocasión se presentó más de una papeleta y este sábado habrá elección. Después de la última presidencia de Raúl Pinto siempre hubo consenso a la hora de definir todos los puestos.

