Jeikel Venegas ve salir el sol en medio de la tormenta

Jeikel Venegas fue impactado por un huracán mediático desde el lunes anterior, debido a los videos íntimos que grabó en el estadio José Rafael “Fello” Meza. Sin embargo, al fin vio salir el sol este domingo al regresar a la convocatoria para el juego contra el Santos de Guápiles.

Los brumosos no dieron a conocer el castigo que le impusieron a Venegas, pero el miércoles anterior quedó fuera de lista para enfrentar a San Carlos (0-0), en el Ebal Rodríguez.

Para el choque frente a los guapileños, estará en el banquillo y es una de las opciones para ingresar si así lo decide el técnico Greivin Mora.

Jeikel habló por primera vez del tema el jueves anterior y pidió disculpas, luego de que trascendieran en redes sociales imágenes explícitas de sí mismo en uno de los camerinos y en una de las graderías del Fello Meza, portando la camiseta del equipo.

“Sé que el acto no fue lo correcto, me equivoqué. He recibido muchos mensajes y ofensas. Solo quería aclarar unos puntos, sé que el acto no fue lo correcto, me equivoqué. Mi intención jamás fue dañar la imagen del Cartaginés, al cual amo tanto y me entrego al máximo”, expresó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

El presidente de la institución, Leonardo Vargas Monge, calificó los actos como “graves y delicados”. Por más que en algún momento se especuló que hasta podrían rescindirle su contrato, finalmente no ocurrió.

Wilbert Montenegro, abogado defensor de Venegas, aclaró que el video no es reciente y que el atacante solo se lo compartió a su exnovia.

Además, enfatizó que, a su parecer, quien hizo circular el video actuó con mala intención. Como medida para llevar esto a instancias judiciales, contrataron a un experto en informática para rastrear la dirección IP desde donde se subió el contenido y confirmar la identidad de la persona que lo expuso.

Una vez recopiladas todas las pruebas, procederán con la denuncia.