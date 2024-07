Jeikel Venegas habla por primera vez de sus videos íntimos: ‘Soy humano y me equivoqué'

Jeikel Venegas enfrenta las consecuencias de sus actos y ha decidido hablar por primera vez sobre los videos íntimos que se viralizaron en redes sociales y en chats de WhatsApp. Esas escenas comprometedoras fueron grabadas por él mismo tiempo atrás en el Estadio José Rafael Fello Meza, mientras vestía la camiseta del Club Sport Cartaginés.

“Sé que el acto no fue lo correcto, me equivoqué. He recibido muchos mensajes y ofensas. Solo quería aclarar unos puntos, sé que el acto no fue lo correcto, me equivoqué. Mi intención jamás fue dañar la imagen del Cartaginés, al cual amo tanto y me entrego al máximo”, expresó Jeikel Venegas en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Ahí mismo detalló que esos videos íntimos no son recientes, sino que los grabó hace aproximadamente dos años. Independientemente del momento, reconoce que se equivocó.

“Estuve con una persona que fue mi confidente, me falló, no lo esperaba venir. No sé cómo hay personas que tienen un corazón así, violar la privacidad y intimidad de alguien no es correcto. Mi abogado tomará las medidas sobre el caso. Soy humano y me equivoqué y corregiré para ser mejor persona y jugador”, pronuncia el futbolista en ese video.

La publicación contiene una explicación por escrito, en la que Jeikel Venegas insistió en que como ser humano cometió un error y como ser humano también se enfrenta a todas las personas y se hace responsable ante la situación.

“Como aclaré en el video, este fue publicado hace dos años aproximadamente y me falló una persona que estuvo en mi vida en ese tiempo. Me disculpo con la institución y con ustedes, mi intención no fue dañar la imagen del Cartaginés y tampoco exponerme de esa manera.

”Esto es una enseñanza para todos, exponer la vida privada de una persona no es correcto y sé que todos podemos recapacitar sobre esta situación. Pondré mi energía y enfoque en mi familia, mi hijo y las personas que amo, también en mejorar como persona y como jugador para seguir creciendo y continuar trabajando para darle alegrías a nuestra afición”, señaló Jeikel Venegas.

Cartaginés emitió un comunicado oficial en el que aseguró que se están dando a la tarea de realizar una investigación a profundidad para no tomar decisiones a la ligera.

“En este momento, el tema está en análisis y comunicaremos las medidas a tomar en su respectivo momento. En los últimos días, se ha estado analizando a profundidad lo sucedido con la filtración de material privado de un jugador de nuestro equipo. Somos respetuosos de la integridad de cada persona, así como también de los valores que hemos representado en estos 118 años”, explicó la institución brumosa.

Jeikel Venegas tomará medidas contra quien lo traicionó

“No es un video reciente; según me indica mi cliente, tiene más de año y medio. Nuestra posición es que es un video privado, que debe quedar en el ámbito privado. Es un delito hacerlo público sin consentimiento. Quien publicó el video lo hizo sin el consentimiento de mi representado y con el único afán de dañar su imagen”, expresó el abogado defensor de Jeikel Venegas, Wilbert Montenegro.

Añadió que la persona a la cual se le entregó el video era a la expareja del futbolista.

“Si lo puso en manos de un tercero, cometió un acto ilegal. Se expone a una pena y a consecuencias civiles fuertes, porque se ha afectado la imagen de una persona a nivel nacional y en el exterior”, apuntó el abogado.