Jeikel Venegas sufre primera consecuencia por videos íntimos en el Fello Meza

El Cartaginés aún no ha tomado medidas definitivas contra Jeikel Venegas por los videos íntimos que grabó en el estadio José Rafael Fello Meza y que se difundieron en redes sociales. Sin embargo, el jugador ya sufrió la primera consecuencia de sus actos: quedó fuera de la convocatoria para el partido contra San Carlos.

Cartaginés goleó a Santa Ana 4-0 en la primera fecha del Torneo de Apertura 2024. Marco Ureña (21) consiguió un doblete y lo celebró con Jeikel Venegas (6), quien fue titular. (Prensa Cartaginés)

Venegas fue titular y disputó los 90 minutos en la goleada 4-0 ante Santa Ana, el sábado anterior, en el debut de los brumosos en el Torneo de Apertura 2024. No obstante, el escándalo por sus acciones estalló el lunes, colocándolo en el centro de la polémica.

Para el duelo de este miércoles frente a los norteños (6 p. m., en el Ebal Rodríguez), el técnico Greivin Mora no citó a Jeikel, dejándolo fuera de la lista de titulares y suplentes. Desde el equipo no indicaron que esta baja se trate de una lesión y la dirigencia del club no ha comunicado si esto es parte del castigo ni si se extenderá por más fechas.

El presidente de la institución, Leonardo Vargas Monge, calificó los actos como “graves y delicados”. El atacante grabó imágenes explícitas de sí mismo en uno de los camerinos y en una de las graderías del Fello Meza, portando la camiseta del equipo.

El conjunto de la Vieja Metrópoli informó mediante un comunicado que el caso está en investigación y que, luego de un análisis profundo, darán a conocer las medidas disciplinarias que ejecutarán.

“En los últimos días, se ha estado analizando a profundidad lo sucedido con la filtración de material privado de un jugador de nuestro equipo. Somos respetuosos de la integridad de cada persona, así como también de los valores que hemos representado en estos 118 años”, explicaron.

No está claro si el futbolista podría quedar fuera de varios partidos o si se tomará la decisión de rescindir su contrato. Por el momento, la situación es incierta y lo único claro es que los directivos están muy molestos. “Es algo muy grotesco y muy feo para nosotros como institución”, expresó Vargas en el espacio Encuentro Deportivo de Radio Columbia.