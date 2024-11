Jafet Soto lanza dardos hasta contra los aficionados de Herediano que lo critican

Después de la tempestad llega la calma; al menos es lo que se dice. Sin embargo, con Jafet Soto esto no se cumple y pese a que Herediano se impuso 4-1 sobre Peŕez Zeledón, el técnico lanzó dardos hasta contra sus propios aficionados.

Jafet Soto estuvo muy tranquilo durante el duelo de Herediano ante Pérez Zeledón, pero tras el gane todo fue muy distinto. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

El Team pasó la página tras la eliminación en las semifinales de la Copa Centroamericana, a manos del Real Estelí de Nicaragua. No obstante, Soto tenía una larga lista de objetivos para descargar su enojo: primero contra el Saprissa con indirectas, luego contra los florenses que lo cuestionan y al final hasta incluyó al entrenador de Pérez, Horacio Esquivel.

Esquivel se quejó de Jafet y lo culpó por presionar a los árbitros, lo que tuvo respuesta inmediata de la figura de los rojiamarillos.

¿Qué tan necesario era ganar para su equipo?

- Ocupábamos esto. Después de lo que pasó el jueves en Concacaf no voy a decir que estoy contento, pero hay técnicos y aficiones que están contentos porque pasaron un repechaje. Nosotros quedamos fuera en una semifinal, así que no tengo por qué estar triste.

”Voy a decir algo como directivo: no entiendo a los entrenadores cuando meten un gol, se tiran atrás y luego quieren ganar, pese a que solo tienen una opción. Respeto a los técnicos así, pero a esos luego se los lleva el viento y lo digo porque lo he visto durante 16 años. Hablo en general, no personalizo con nadie.

”Le agradezco a la afición que se hizo presente, porque son esos heredianos como, que les ponemos el pecho a las balas. Estamos en zona de clasificación, que es donde debemos mantenernos”.

Horacio Esquivel señaló que usted le mete demasiada presión a los árbitros. ¿Qué le parece esto?

- Si hiciera presión entonces tendría tres puntos más y Alajuelense uno menos, porque en el juego contra ellos hubieran señalado la acción que fue penal a nuestro favor y no se dio, también roja a Diego Campos.

No comparto el excusarse así, culpar a Jafet es muy fácil. Respeto mucho el criterio de Horacio y lo quiero mucho, pero qué culpa tengo yo. Incluso, el equipo más perjudicado ha sido Herediano.

¿Se siente sobrecargado con todas las labores que tiene a cargo como presidente y técnico del club?

- En la casa me enseñaron a ser ordenado. Tengo una agenda y es apretada, pero está bien estructurada. Algunas veces surgen imprevistos, sin embargo, estoy tranquilo.

”En estos días he recibido mi lección, he aprendido y también he recibido el descontento de algunos heredianos, quienes de repente ni van al estadio. No digo que esos sean más o menos heredianos o que no los respete, simplemente digo que es muy fácil hablar en redes sociales, pero los invito a que me vengan a gritar en la cancha.

”Lo único que le puedo decir a esos aficionados es que el legado que he dejado en Herediano en estos últimos 11 años difícilmente se pueda repetir. Es más, el legado que ha dejado Fuerza Herediana no lo pudo hacer ni don Isaac Sasso, porque esta es la mejor historia que ha tenido el club; lo digo con humildad.

”A esos heredianos les digo que tienen razón en quejarse y criticarme, porque los hemos acostumbrado tanto a pelear arriba, que estos golpes duelen”.

¿Qué le dice a esos heredianos que no se acercan al estadio?

- No tengo nada que decirles, porque el que es herediano va a ir al estadio. No le puedo rogar a nadie, pero sí les puedo decir, con humildad, que somos muy pocos los heredianos que hemos jugado para este club sin recibir paga. Después de que vine de México no le cobré ni un colón a Herediano y en este momento es lo mismo, porque vivo para el equipo.

”Hay quienes viven del fútbol, están los vividores del fútbol y los que vivimos para el fútbol”.

¿Cómo ha visto a Andy Rojas?

- Viene creciendo en el nivel de exigencia por los partidos que ha disputado. Mientras siga escuchando, siga tranquilo y humilde, seguirá creciendo. Estamos esperando para tomar decisiones, pero por ahora lo importante es el club.