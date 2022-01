Hernán Medford considera que Marcel Hernández le faltó el respeto a Alajuelense y a Cartaginés

A hoy lo único claro alrededor de Marcel Hernández es que es ficha de Alajuelense, pero está cedido a préstamo por un año a Cartaginés, justo lo que le quedaba de contrato con los rojinegros. (JOHN DURAN)

Cuando dirigía a Cartaginés, hubo momentos en los que a Hernán Medford le incomodaba recibir tantas preguntas sobre Marcel Hernández, pero esta vez fue distinto. Como panelista del programa Contragolpe de TDMás, el ‘Pelícano’ habló largo y tendido sobre el cubano, Cartaginés y Alajuelense.

Primero lo defendió, porque considera que esa situación en la que él es ficha de Cartaginés y llega Alajuelense y compra su ficha en $150.000, que la Liga lo tiene durante un año en su plantilla y ahora lo cede a préstamo a los brumosos, “el jugador no tiene que ver absolutamente en el tema”.

“Él tiene jefes y el jefe le dice venga para acá, vaya para allá, venga para acá y ahora para allá. Si deportivamente anduvo o no anduvo eso es otra cosa en la que yo ni me voy a meter”, expresó Hernán Medford.

Con Alajuelense, Marcel Hernández marcó 20 goles y sirvió 13 asistencias; pero al parecer, en el modelo de juego de Albert Rudé no calzaba tener tantos delanteros, ya que su propuesta es con un atacante nato y dos extremos veloces que se proyecten al ataque.

“Reitero que las decisiones malas las están tomando los jerarcas, los que mandan, los de arriba. Traerlo aquí un año, después prestarlo aquí y después ese tipo de cosas y si hay una cláusula o no existe la cláusula, que si pasa lo del juicio y sale libre puede irse para otro país, todo ese enredo de cosas que hubo, que si pagan tanto o un porcentaje, todo eso son cosas de arriba”, relató Medford.

Empero, considera que el futbolista isleño le faltó el respeto tanto a Alajuelense como a Cartaginés en la conferencia de presentación en la sala de prensa del Estadio Fello Meza.

“Algo que no entiendo y a veces hay que orientar a los jugadores, estás hablando de que vengo de Alajuela, un nombre claro, Alajuelense, un equipo grande y estás hablando de Cartago, un equipo que yo le digo un equipo tradicional, grande hay que ser para ser campeones, pero es un equipo tradicional muy respetado y un club que respeto, no podés sacar el tema de un tercer equipo en la conversación”, afirmó Medford.

Para él, fue una equivocación de Marcel mencionar a Saprissa cuando su ficha hoy por hoy pertenece a Alajuelense y justo en el momento en el que estaba siendo presentado por Cartaginés, sentado al lado del jerarca brumoso, Leonardo Vargas.

¿Qué fue lo que mencionó Hernández en ese instante? “Recibí una llamada de Agustín, me dijo lo que pasaba y no lo recibí bien, la verdad que me impactó. Cuando me dio la opción de Cartaginés le dije que me diera el finiquito para que yo decidiera mi futuro. Agustín me dijo que el finiquito no era opción, porque sabía que podía ir a Saprissa. La conversación con él fue esta”, argumentó el futbolista a raíz de una consulta.

Seguidamente, Hernández detalló que Saprissa no se le acercó para llevárselo en este campeonato, pero que era una realidad que de salir libre los tibaseños estarían entre las alternativas, ya que ellos siempre han mostrado interés.

“No sé si fue culpa de los periodistas, si fue culpa del mismo jugador o fue culpa de quién, pero no podés sacar el tema de un equipo que no tiene que ver nada en el asunto”, insistió Hernán Medford.

Su apreciación es que Marcel no tenía que haber dicho eso.

“Eso no tenía que haberlo hablado él, eso es un tema que debería haber quedado entre él y Agustín Lleida, que se habló del Deportivo Saprissa. A como se pudo haber hablado de Heredia también”.

Medford cree que eso da pie para que ahora se pueda pensar que si sale de Cartago tal vez su próximo equipo sea Saprissa, o si el propio futbolista estará con eso en la mente.

“Estará pensando ya en eso, tendrá eso ya en la cabeza. Es decir, les falta tacto. A veces a algunos jugadores les falta tacto para eso, esa situación no tenía que haber salido públicamente”.

A raíz de todo eso, Medford concluye que “eso es una falta de respeto para Alajuela, es una falta de respeto para Cartaginés hablar de terceros equipos, a como dije, a como pudo haber sido Saprissa, pudo haber sido Heredia, que son de los equipos que tienen capacidad económica para llevarse a estos jugadores”.

En ese mismo programa Contragolpe, bajo la conducción de la periodista Gabriela Jiménez, el gerente del Herediano, Jafet Soto se refirió a este caso entre Alajuelense y Hernández. Parte de lo que dijo fue: ‘Dios libre yo hubiera hecho ese negocio de Marcel’”.