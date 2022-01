Jafet Soto: ‘Dios libre yo hubiera hecho ese negocio de Marcel (Hernández)’

Jafet Soto mencionó cuáles son los criterios que él maneja y lo que se fija a la hora de hacer una contratación. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto empezó el año diciendo todo lo que pensaba. El gerente del Herediano llegó al programa Contragolpe de TDMás abierto a responder cualquier consulta que le formularan la periodista Gabriela Jiménez y los exfutbolistas Hernán Medford y Mauricio Montero.

Las consultas giraron alrededor de Alajuelense, de Agustín Lleida, del caso de Marcel Hernández y hasta de cómo se mide a los ticos y a los extranjeros, en vista de que la Liga y Saprissa tienen gerentes y técnicos españoles.

“Sin que se tome personal las cosas que voy a decir, cuántas veces ha sido campeón (Alajuelense) en liga menor, cuántas veces en la historia, todas las veces. Cuántas veces Saprissa ha sido campeón en liga menor, todas las veces. Eso no es un logro, sinceramente, yo no le quito el mérito a nadie, pero eso no es un logro”, reseñó Jafet Soto.

Eso en alusión a que en diciembre, los erizos se coronaron bicampeones nacionales en los torneos de U-15, U-17 y alto rendimiento.

“Herediano ha sido campeón en liga menor 19 veces en todas las categorías no sé en cuántos años. Los resultados en Costa Rica por ser un país pequeño siempre están arriba, ahí es donde se mide el rendimiento, pero veamos otro equipo que no sean los tradicionales”, citó Soto.

Mencionó que el jerarca de Pérez Zeledón, Juan Luis Artavia, apostó por Fernando Paniagua como gerente y que al darle continuidad, le ha generado resultados, pues “estuvo peleando el descenso, armaron un equipo en conjunto y terminaron el campeonato con un gran cierre de torneo”.

“Dios libre yo hubiera hecho ese negocio de Marcel (Hernández), Dios libre”, pronunció Jafet Soto, dando a entender que la novela mediática habría sido más grande.

Ante una consulta sobre lo que hubiese pasado si él como gerente deportivo paga una cláusula de $150.000 para comprarle la ficha de Marcel Hernández a Cartaginés y un año después se lo devuelve a ese club, cedido a préstamo, como lo realizó Alajuelense, en tono sarcástico soltó un par de frases: “Me mata Aquil (Alí)” y “estaría echando las cosas en la caja...”.

Soto también contestó en qué se fija él a la hora de hacer un fichaje en Herediano.

“Yo veo indudablemente su experiencia, pero yo veo la parte técnica, dependiendo de en qué posición juegue, la parte físico atlética, indudablemente la parte mental, la parte psicológica, el entendimiento, cómo se ha desarrollado en los anteriores equipos, cómo encajará en la parte del grupo”, relató.

Además, dejó entrever que otro tema clave es que no es sencillo manejar un camerino con pesos pesados.

“No todos están acostumbrados a tratar con figuras, no todo mundo está acostumbrado a tratar con (Hernán) Medford y con (Mauricio) Montero, eso no es fácil, no es cualquiera el que maneja un vestidor, no es cualquiera el que maneja una institución y sabiendo que son figuras que son más importantes inclusive que uno mismo. Que llegan y llenan espacios en la institución gigantes y que después se vuelven monstruosos”.

Y agregó: “Obviamente ya al final a la hora de tomar decisiones de quién sigue y de quién no sigue está el tema del rendimiento, cuántos partidos, cuántos titular, cuántos suplente, cuántos goles, cuántas asistencias, cuánto fue regular, cuántos minutos jugó, cuántas expulsiones, cuántas amonestaciones, etcétera”.

Jafet Soto mencionó en Contragolpe sentirse muy orgulloso de todo lo que ha construido Herediano durante estos años y recordó que al propio Medford le tocó comenzar con ese cambio generacional.

“Le tocó con Luis Díaz, con Allan Cruz, que obviamente después anduvieron en un nivel superlativo y tuvimos que venderlos. Ahí empezó el cambio en 2016, empezamos a mover todo y con la llegada de Jeaustin (Campos), un técnico gemelo de Medford, ganador, creo que tomamos una muy buena decisión y celebramos el 29″, citó.

Ni a Soto ni a los demás integrantes de Fuerza Herediana les tembló el pulso para apostar por técnicos de cuna morada que resultaron un éxito en el Team. Más que romanticismos, ellos son del criterio que las decisiones se deben basar en qué los lleva más rápido al éxito que el qué dirán.

“Yo creo que uno no se fija de dónde viene, uno se fija si es ganador o no, si tiene resultados o no. Cuando decidimos traer a Medford era campeón en todo Centroamérica, Guatemala, Honduras, Costa Rica y quién va a dudar de un entrenador de tanta calidad y de tanto palmarés. Yo creo que ahí también tiene que ver el poder de decisión que tenga un director deportivo”, apuntó Soto.

Además, indicó: “Algunos tienen que pedir permiso para todo y hasta salir en conferencias de prensa a justificar lo injustificable, pero creo que la credibilidad que tiene un Medford, Mauricio que está ahí, el trabajo que hizo en Marineros el torneo pasado y lo que hemos venido viendo, a Mauricio Wright que en Saprissa fue campeón, Hernán le devolvió el protagonismo a Cartago después de no sé cuánto tiempo de no calificar a semifinales, Erick Rodríguez en Concacaf hizo un gran papel”.

Dentro de su análisis, Jafet Soto comenta que a veces el apoyo del dirigente no es el que todos esperan, el de la paciencia.

“Yo puedo decir que yo he cometido errores, muchos, pero también he tenido el apoyo de mi Junta Directiva y creo que ahí también es parte de lo que hemos logrado en Herediano”.