Alajuelense se corona bicampeón de alto rendimiento al remontar final donde pasó de todo

Alajuelense renovó su corona en la U-20 de la Liga ULatina. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense renovó su título del alto rendimiento y se coronó bicampeón de la categoría en el Estadio Alejandro Morera Soto, al derrotar a un combativo Pérez Zeledón por 3 a 1 en este segundo pulso e imponiéndose en el global por 3 a 2.

Fue una final en la que pasó de todo. Pérez Zeledón había golpeado primero en San Isidro de El General, al derrotar a la Liga 1 a 0 con un tanto de su capitán Justin Monge.

Todo quedaba para resolverse en la casa rojinegra. Ahí se vio un partido muy intenso, que empezó con un tanto de Doryan Rodríguez para igualar la serie 1 a 1.

Los ‘Guerreros del Sur’ no se daban por menos y de nuevo Justin Monge se hizo presente en la red, con un golazo.

Alajuelense tuvo que sacar carácter. Tenía el marcador en contra y quería el título, pero no era tan fácil.

Brandon Aguilera salió expulsado, una roja injusta que provocó el enojo en la dirigencia y en la gerencia manuda. En la cancha, contra las cuerdas y con un hombre menos, la Liga hizo un esfuerzo para no resentir la ausencia de su capitán.

Santiago Van der Putten anotó, pero pronto tuvo que salir de cambio, debido a un golpe en la cabeza que lo hizo botar mucha sangre. Al final, la herida ameritó que le hicieran seis puntos de sutura.

El marcador de nuevo estaba equiparado, 2 a 2. Pero Alajuelense convirtió un gol más, con Joshua Murillo. Después de ocho minutos de reposición se acabó el juego y la Liga se proclamó bicampeón del alto rendimiento.

Reacciones. Después de que alzó la copa, Brandon Aguilera dio declaraciones en la transmisión de Turrúcares en Línea, por donde se pueden ver todos los partidos de liga menor de Alajuelense cuando juega de local, y dijo que lo mínimo que se les pide a los jugadores es el campeonato.

“Después de eso es un fracaso, llegar a la final y perderla no tenía sentido, no tenía sentido haber remontado contra Saprissa, no tenía sentido haber hecho una buena fase de grupos, ni tenían sentido las semifinales contra San Carlos. Yo creo que aparte de la expulsión tengo unos grandiosos compañeros con una gran mentalidad; ahora somos bicampeones”, citó Aguilera.

Recordó que cuando pasó de Carmelita a Alajuelense tomó una buena decisión.

“Me he formado, he crecido físicamente, mental, también con los grandes compañeros que tengo entrenando y con los minutos que me den creo que he crecido mucho y fue una muy buena decisión que no me arrepiento para nada y ahora para 2022 lo que Dios quiera”, apuntó Aguilera, sobre quien se especula que irá a préstamo a Guanacasteca.

En la misma transmisión, el presidente de la Liga, Fernando Ocampo, expresó que la Liga tuvo un muy digno rival.

“Fue un partido muy difícil, pero creo que con diez jugadores salió la casta para poder sacar y remontar un marcador que sin duda alguna premia una gran campaña”, reseñó Ocampo.

Dijo que el hecho de que Alajuelense sea el único equipo que clasificó a todas las finales de liga menor es parte del proyecto y de la planificación al mando de Agustín Lleida.

“Es un proyecto que va dando sus frutos, nosotros a nivel de dirigencia muy satisfechos. El CAR es el corazón del proyecto, una infraestructura que sin duda alguna facilita el desarrollo de los muchachos, esa convivencia que tienen las diferentes ligas con la gente de la Primera División, estar al día a día ahí, eso va forjando identidad, carácter y es parte de lo que queremos y hemos proyectado”, detalló el jerarca.

Indicó que a veces se quisiera que los proyectos fueran más rápido, pero el esfuerzo es valioso, porque es ahí donde está la verdadera Liga del futuro.

“Sentar esas bases para que este grupo de muchachos puedan empaparse de la identidad liguista y que pronto podamos verlos en el equipo de Primera División”, subrayó.

Mientras que el director deportivo de los rojinegros, Agustín Lleida estaba muy contento al ver que Alajuelense, con 10 jugadores, remontó un resultado que no estaba nada fácil contra un muy buen equipo como Pérez Zeledón.

“No solo los jóvenes que se conocen, sino los niños desde los 10 años u 11 años que están viviendo en el CAR, es importantísimo lo que se está haciendo, que la directiva en un momento dado vio que este era el futuro de la institución y que con esto teníamos que enfocarnos”, adujo Lleida.

Después de conquistar el cetro de la U-20, la Liga buscará dos cetros más este sábado, en partidos que se efectuarán en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares.

A la 1 p. m. será el partido decisivo de la final de la U-17 entre Alajuelense y Cartaginés, donde los rojinegros llegan con una ventaja de 2 a 0.

Y a las 3:30 p. m. se disputará el último round de la U-15 entre Alajuelense y Herediano. Este duelo está 1 a 1.