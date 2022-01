Agustín Lleida, no nos convence su versión sobre Marcel Hernández

Muchas veces lo que se dice genera más dudas de las que ya existían sobre un tema y en el caso de la salida de Marcel Hernández de Alajuelense y su préstamo a Cartaginés, pasa exactamente esto. Por más que Agustín Lleida, gerente deportivo de la Liga, habló por 43 minutos en conferencia de prensa y contestó (también eludió) todo lo que se le preguntó, su versión no convence.

[ Créalo o no Marcel Hernández deja Alajuelense y regresa a Cartaginés ]

Las razones para desprenderse de un futbolista por el que los manudos pagaron $150.000 hace apenas un año y que marcó 20 goles y dio 13 asistencias en 51 partidos con el León, no son del todo claras. Esto por más que Lleida diga que debían bajar el presupuesto, que Marcel era de los más caros y que la decisión fue técnica porque Albert Rudé solo utiliza un “9″.

Agustín posiblemente no podía o no quiso expresar toda la realidad de lo que ocurre. Solamente él, la dirigencia y las personas que están a lo interno del club rojinegro lo sabrán. Sin embargo, en Nación Deportiva los periodistas Jairo Villegas y Cristian Brenes desmenuzan los argumentos del gerente para entender un poco más el tema.

Si bien, al isleño se le puede cuestionar que no apareció en los partidos grandes y que no hizo anotaciones en las instancias finales, ¿realmente esto daba para desprenderse de él gratis, sin tener a un atacante de las mismas características y dejando que los brumosos se fortalezcan? Al menos para nosotros algo faltó por esclarecer, pero no por falta de cuestionamientos de los comunicadores, sino porque el dirigente, solo en su silla, dribló los cuestionamientos.