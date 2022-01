Marcel Hernández responde a sus críticos en Alajuelense, habla de revancha y de su situación judicial

Marcel Hernández dejó de lado esos discursos diplomáticos que se suelen dar en las conferencias de prensa y salió al paso de sus detractores en Alajuelense, se refirió sin tapujos a la forma en la que se marchó de la Liga a préstamo a Cartaginés y sobre su culpabilidad por no marcar en los partidos grandes y por ende no ganar títulos. Incluso, se refirió a su situación personal, ante el juicio que enfrentará a finales de enero, por la presunta violación de una menor.

Luego de un año en Alajuelense, Marcel Hernández regresó a Cartaginés a préstamo y asegura que tiene sed de revancha. (JOHN DURAN)

¿Cómo tomó las declaraciones de Agustín Lleida?

No salí de la Liga por temas disciplinarios, tuve buena relación con todos mis compañeros y siempre di el 100%, pese a que nos faltó para alcanzar los objetivos. Cuando me comunicaron que no seguía, se abrió un abanico de posibilidades, entre ellas venir a Cartaginés. Pedí que me dijeran la realidad de lo que sucedía, se hizo así y llegamos a un buen término. Lo que pasó en la Liga fue una decisión de la gerencia, cuerpo técnico y junta directiva.

¿Tenía opciones para llegar a Saprissa?

Todo sucedió muy rápido. Recibí una llamada de Agustín Lleida, me dijo las opciones que tenía y, sinceramente, no lo tomé bien y me impactó mucho. Una de las opciones que me dio fue venir a Cartaginés y yo le propuse que me diera el finiquito para quedar libre, pero Lleida me dijo que esto no era posible, porque sabía que podía terminar en Saprissa. La opción de Saprissa no está hoy, sino que desde el primer torneo que llegué al país.

¿Cómo toma las reacciones de la afición de Alajuelense, porque unos lo critican por no dar la talla y otros no entienden su salida?

Siempre voy a estar agradecido por el apoyo que tuve en la Liga. No me quedó grande la camiseta de Alajuelense y tengo muchos elementos para defenderlo, porque ahí están los goles y las asistencias que di. No puedo restarle mérito a lo que hice y si vamos a entrar en polémicas, pues que observen lo que hago en cancha, los pases a gol que doy y las marcas que jalo.

”Mi paso por la Liga fue muy bueno, aunque pudo ser mejor. Si hubiésemos ganado el campeonato, las personas que piensan que me quedó grande la camiseta no dirían esto, pero cuando hay un fracaso colectivo, pues entramos todos ahí y me incluyo. Igualmente, 20 goles y 13 asistencias no son fáciles de hacer, incluso no jugué los torneos internacionales y si sumamos anotaciones y pases a gol, pues participé en 33 tantos del equipo.

”Trabajo mucho para estos números y de no ser por esto la Liga no me compra, tampoco me mantiene un año y menos Cartaginés hubiese peleado para que regresara. A un delantero que no hace goles nadie lo quiere, pero yo tengo 79 anotaciones en tres años y medio y si hay alguien que tenga estos números, pues cierro la boca”.

¿Personalmente cómo se encuentra, porque sale de Alajuelense y también está a las puertas del juicio?

He tratado de ser muy fuerte mentalmente, pese a lo que se diga. Tengo mucha gente que me quiere y saben quién soy, así que recibo mensajes de apoyo. Sé que todo va a salir bien y enfrento este momento con mucha tranquilidad, pese a que está cerca el juicio. Me apoyo en la gente que tengo cerca y entienden por lo que estoy pasando, no solo por la situación judicial, porque tengo cinco años sin ver a mi hermano, cuatro sin ver a mis papás y ocho sin ver a mi otro hermano.

¿Marcel Hernández era el que debía salir de Alajuelense?

El fútbol va por el lado de los gustos y uno puede ser el mejor o el peor, pero si le gusta a alguien, pues tiene un plus. No voy a irme al lado de si era yo el que debía salir, pero los técnicos y los gerentes deportivos toman sus decisiones y las respeto. Cuando hablé con Agustín quedamos claros, conversamos de frente y me quedo tranquilo.

¿No lo valoraron en Alajuelense?

El valor más importante se lo da uno mismo. Somos figuras públicas, estamos expuestos a un criterio bueno y uno malo y no se le puede poner atención a todo lo que se dice. Tengo un valor, soy el que tiene que saberlo y los que me aman saben mi valor. Más allá de esto no puedo increpar a los que piensan diferente, solo los respeto y nada más. Nadie me ha regalado nada en mi vida, me lo he ganado yo.

¿Qué decir a quienes piensan que Marcel no apareció en los momentos importantes?

Me quedo con el sinsabor de no haber anotado en las fases finales, pero los momentos importantes para un futbolista son desde el día uno. No puedo restarle valor a lo otro que hice, porque cómo juego las fases finales si no anoto en las etapas regulares. Si jugué las rondas finales es porque me lo gané antes y por eso me pusieron.

”Reitero que también me quedó el sinsabor de no anotar en esos momentos, pero también en las finales el rival marca diferente al jugador que más daño hace o más peligro genera. Igualmente, hice otros trabajos de jalar marcas y de ejecutar otro rol. Uno debe trabajar para el equipo, pese a que sé que los delanteros se miden por goles”.

¿Consideran que le achacan a Marcel el que Alajuelense no quedara campeón?

No, es una cuestión de decisiones. Lo bueno es que me senté con Agustín y lo conversamos de frente, pero es un tema de gustos y si a un técnico le gusta uno y a otro no, pues hay que respetarlo y listo. Uno no puede caerle bien a todos.

¿Cuál es su expectativa al llegar a Cartaginés?

Vengo con un hambre de revancha grande. Acá hay un grupo fuerte, se sabe lo que se quiere, el equipo es muy competitivo y sabemos que vamos a pelear arriba, esa es la mentalidad y así lo tenemos claro.

”Además, estoy a un gol de ser el jugador extranjero con más anotaciones en Cartaginés y me tocará pasar a Claudio Ciccia. Tengo una buena amistad con Ciccia, pero le dije que me toca pasarlo y me pone contento, porque es una gran leyenda y uno de los grandes goleadores del país”.